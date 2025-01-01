Орден «За мужність» вручили дружині та доньці загиблого бійця з Волині

Володимира Силки вручили дружині Вікторії та доньці Тетяні.



Про це 15 вересня повідомили у Литовезькій громаді, пише



"Це – визнання мужності та самопожертви Героя, який віддав своє життя заради миру й незалежності України. Схиляємо голови в скорботі та вдячності. Світла пам’ять і вічна слава Герою!", — йдеться у повідомленні.



Що відомо про військовослужбовця Володимира Силку



Солдат Володимир Силка поліг під час штурмових дій 18 лютого 2025 року. Останній бій військовослужбовець прийняв поблизу населеного пункту Новоандріївка Запорізької області. Полеглого захисника поховали на кладовищі в селі Заставне Литовезької громади.



Довідково: орден "За мужність" — це державна нагорода України, якою нагороджуються військовослужбовці, працівники правоохоронних органів та інші особи за особисту мужність і героїзм, виявлені при рятуванні людей, матеріальних цінностей під час ліквідації наслідків стихійного лиха, пожеж, за інших надзвичайних обставин, у боротьбі зі злочинністю, а також при виконанні військового, службового, громадянського обов'язку в умовах, пов'язаних з ризиком для життя.

