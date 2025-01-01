Гірка втрата: завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Романом Ющуком

Романом Ющуком.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



У вівторок, 16 вересня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування лучанина Ющука Романа Юрійовича (03.08.1980 року народження), який загинув 11 вересня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Шахове Донецької області.



Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





16 вересня відбудеться прощання з Героєм

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

У вівторок, 16 вересня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування лучанина Ющука Романа Юрійовича (03.08.1980 року народження), який загинув 11 вересня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Шахове Донецької області.

Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

