Росія розширила військові навчання «Захід-2025» на Калінінградську область

В офіційній заяві Міноборони РФ йдеться, що вони "відпрацьовували протидію висадці десанту умовного противника на узбережжі в Калінінградській області".



На другому етапі морські піхотинці вступили в бій з десантом умовного противника та провели бойові стрільби зі стрілецької зброї та бронетранспортерів БТР-82А.



Під час навчань було використано бойовий ракетно-гарматний комплекс "Бережок", за допомогою якого було знищено "ворожий" морський безпілотник.



Протягом усіх навчань на цьому етапі бомбардувальники Ту-22М3 патрулювали нейтральні води Баренцевого моря. Вони також протягом чотирьох годин відпрацьовували "бойову підготовку" над морем.



Навчання "Захід-2025"



З 12 по 16 вересня проходять спільні військові навчання РФ та Білорусі "Захід-2025". Керівник ГУР Кирило Буданов говорив, що ці навчання розігруватимуть певні елементи майбутньої війни і є знаком для європейських країн, у першу чергу - для країн Балтії.



У липні Білорусь пригрозила "перемістити військові навчання до кордонів ЄС".



Цього разу на час навчань Польща закрила кордон із Білоруссю. Литва заявила, що готова негайно закрити кордон із Білоруссю у разі провокацій. Сейм Латвії напередодні навчань також проголосував за повне закриття кордонів із Росією та Білоруссю.



15 вересня Reuters повідомило, що американські військові здійснили несподіваний візит до Білорусі для спостереження за військовими навчаннями.



Росія розпочала повномасштабну війну проти України під час маневрів "Захід-2021".

