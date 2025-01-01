Якою буде погода у Луцьку та на Волині у вівторок, 16 вересня

Якою буде погода у Луцьку та на Волині у вівторок, 16 вересня
Місцеві синоптики у вівторок, 16 вересня прогнозують короткочасні дощі у Луцьку та на території Волинської області.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі гідрометеорології.

Так, 16 вересня у Луцьку варто очікувати хмарну погоду. Вночі без опадів, вдень помірний короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 18-20°.

На території Волинської області також буде хмарно. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 15-20°.

Теги: Волинь, Луцьк, погода, 16 вересня
