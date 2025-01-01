У селах на Волині для молодих медиків купуватимуть житло





Про це стало відомо під час оперативної наради у Волинській ОВА.



Для забезпечення житлом медичних працівників, які заповнять вакантні посади у сільській місцевості Кабінет Міністрів України затвердив постанову від 16 липня 2025 року № 900, якою передбачено кошти у держбюджеті для придбання житла молодим фахівцям.



Головним розпорядником бюджетних коштів є Міністерство охорони здоров'я України, а одержувачами – заклади охорони здоров'я комунальної форми власності. Бюджетні кошти спрямовуються на придбання жилих приміщень з метою надання їх медичним працівникам як службових. Серед критеріїв: відсутність власного житла поблизу, вік до 50 років, стаж роботи у закладі до 120 днів тощо.



Як повідомляє Юрій Легкодух поінформував, що медичні працівники самостійно обирають житло, яке можна придбати за державні кошти, а громади мають організувати відбір кандидатів і подати узагальнену інформацію. У Волинській області вже надійшли перші пропозиції, зокрема від лікарів, які переїхали працювати із Запорізької області, однак через обмеження щодо вартості житла поки що не всі заявки вдалось реалізувати.



«Також з метою залучення лікарів до роботи в сільській місцевості вперше в області запроваджено укладання строкового трудового договору з лікарем у Ратнівській центральній районній лікарні. Договором передбачені умови матеріального стимулювання, зокрема, виплата працівникові одноразової підйомної допомоги у розмірі 200 тис. грн. Механізм виплати прописаний і затверджений у фінансовому плані закладу. В цьому році на таких умовах працевлаштовані три лікарі», – додав керівник обласного управління охорони здоров’я.



"Наше завдання – не зволікати, щоб використати таку можливість ще в цьому році. Це важливо насамперед для самих громад, які відчувають нестачу кадрів у медицині. Тож доручив управлінню охорони здоров’я ОДА направити листи громадам із витягом відповідної постанови та зобов’язав голів ТГ до 10 жовтня подати узагальнені списки молодих спеціалістів, які вже працюють або планують працювати у місцевих медзакладах і потребують житла", - повідомив голова Волинської ОВА Іван Рудницький.

