Українським студентам удвічі підвищать стипендії





Про це заявила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, повідомляє



"Підвищення розміру стипендій удвічі для понад 163 тисяч студентів з 1 вересня 2026", - написала вона.



Як уточнили в пресслужбі Мінфіну, у проєкті бюджету на освіту буде витрачено 265,4 млрд гривень (+66,5 млрд гривень), у т.ч. 6,6 млрд гривень - вдвічі підвищення академічних стипендій для 163,8 тисяч студентів.



Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про те, що уряд запланує "збільшення стипендій абсолютно для всіх студентів".



За даними Держстату, наразі в Україні 956 тисяч студентів у закладах вищої освіти.



Востаннє розмір стипендій збільшувався з 1 січня 2022 року.



Для студентів закладів вищої освіти, наукових установ, які здобувають освітній або освітньо-професійний ступінь "молодший бакалавр", освітні ступені "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр", розмір стипендії становить 2000 гривень.



Кожен семестр вчена рада вишу визначає однаковий для всіх факультетів ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія. Цей показник встановлюється у відсотках (у діапазоні від 40 до 45) фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним (регіональним) замовленням.

