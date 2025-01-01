16 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження відзначають ексдиректор Волинського краєзнавчого музею Анатолій Силюк та начальник відділу агатаційно-пропагандистської роботи Центру забезпечення діяльності Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області Ірина Варварук.
Цього дня іменини у тих людей, які мають імена: Василина, Петро, Домна, Юхим та Феоктист.
Вітаємо усіх з гарним днем та бажаємо здоров’я, достатку й життєвих перемог.
16 вересня відзначають Міжнародний день охорони озонового шару.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Цього дня іменини у тих людей, які мають імена: Василина, Петро, Домна, Юхим та Феоктист.
Вітаємо усіх з гарним днем та бажаємо здоров’я, достатку й життєвих перемог.
16 вересня відзначають Міжнародний день охорони озонового шару.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
16 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Українським студентам удвічі підвищать стипендії
15 вересня, 23:19
83-річний пасічник з Волині доглядає 25 роїв та частує медом односельчан
15 вересня, 22:38
У селах на Волині для молодих медиків купуватимуть житло
15 вересня, 21:57
На Волині від COVID-19 померло троє людей
15 вересня, 21:16