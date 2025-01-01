Волинь на 92% готова до опалювального сезону

Волинська область майже повністю готова до своєчасного та сталого проходження опалювального сезону 2025-2026 року.Про це повідомив голова Волинської ОВА Іван Рудницький під час оперативної наради за участі керівництва обласної та Луцької міської рад, голів територіальних громад та профільних структурних підрозділів ОДА.За словами очільника Волинської ОВА, станом на 15 вересня відсоток готовності до нового опалювального сезону складає 92%. Зокрема, підготовлено 795 котелень, проведено заміну 15 котлів та 5,6 км теплових мереж. На випадок аварійно-відновлювальних робіт: підготували резерв матеріалів, обладнання та устаткування та сформовано аварійні бригади. Основні об'єкти критичної інфраструктури, що забезпечують життєдіяльність населення, забезпечені генераторами електричної енергії."Тож наразі формується запас паливно-мастильних матеріалів. Окрім того, приділяється увага розвитку розподіленої генерації. Загальна потужність встановлених в області генеруючих установок складає 96 МВт. Це на 43% більше, ніж наприкінці 2024 року. Серед проблемних питань – заборгованість теплопостачальних підприємств за газ перед «Нафтогаз трейдинг». Однак, для погашення заборгованості органи місцевого самоврядування надають фінансову підтримку своїм підприємствам. Тому вдячний громадам за підготовку до опалювання сезону. Водночас озвучив доручення для голів РВА – взяти на контроль закупівлю дров та торфу чи прийняття відповідних програм для підтримки ВПО в опалювальний період з боку територіальних громад", - сказав Іван Рудницький.Голови територіальних громад отримали доручення до 1 жовтня повідомити Волинську ОВА про суми коштів на закупівлю посипкового матеріалу для зимового обслуговування та утримання доріг. А також до 1 грудня – повідомити які дороги потребують ремонту та скільки коштів передбачать на це у наступному році.