Колишній медик на Волині з металобрухту робить сільськогосподарську техніку. ВІДЕО

У селі Олеськ на Волині колишній медик Олег Любежанін уже понад десять років розвиває власне господарство. Після 12 років роботи в місцевій амбулаторії він вирішив присвятити себе фермерству.Про це повідомляє ВСН, посилаючись на сюжет ТРК «Аверс».Нині чоловік утримує невелику ферму — від 10 до 15 корів залежно від сезону. Каже, щоб прогодувати худобу й обробити землю, потрібні значні витрати: лише на засів і догляд за гектаром йде щонайменше 20–30 тисяч гривень. Тож, аби зекономити, Олег береться самостійно майструвати техніку з підручних матеріалів.«По чуть-чуть із металолому, по чуть-чуть із уживаних деталей — і виходить техніка, яка коштує в рази дешевше. Якщо в магазині агрегат може обійтися в 40 тисяч, то власними руками його можна зробити за п’ять», — пояснює фермер.У його майстерні вже народилися саморобні мульчер, косарка, гноєрозкидач, обладнання для молотіння й сушіння гарбузів. Чоловік з гордістю показує й інші винаходи: гідравлічний дровокол, який коштував йому всього кілька тисяч гривень замість 30-ти, та електропастуха, що працює як від акумулятора, так і від мережі.«Ми виживаємо, як можемо. Купуємо металобрухт, десь розбираємо старі будівлі, беремо матеріали. Але все працює. Якщо деталь у магазині вартує 12 тисяч, ми можемо зробити за одну», — каже Любежанін.Попри труднощі, фермер не втрачає оптимізму: переконаний, що саме винахідливість і працьовитість допомагають українським селянам триматися на плаву.