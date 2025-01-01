Уряд визначив, якою буде заробітна плата у 2026 році

Кабінет міністрів України в проєкті держбюджету на 2026 рік заклав підвищення мінімальної заробітної плати.Про це повідомляєз посиланням на публікацію члена фінансового комітету Радив Telegram."Мінімальна заробітна плата з 1 січня 2026 року планується 8 647 гривень", - написав він.Текст документа поки що не оприлюднений. Але раніше Мінфін в листі повідомляв про плани підняти мінімальну зарплату саме до цієї суми.Мінфін готував проєкт бюджету на 2026 рік за сценарієм 2, який передбачає більш тривалі строки військових дій із відповідними наслідками для економіки.У листі також повідомлялося, що розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки зросте з 1 січня 2026 року - 3 470 гривень. Зараз він становить 3 195 гривень.Нагадаємо, мінімальна зарплата в Україні зросла з 1 квітня 2024 року до 8000 гривень. Після цього вона не підвищувалася.Розмір Єдиного соціального внеску (22%) розраховується від мінімальної зарплати. Здебільшого це стосується ФОПів, а також підприємств, де працівникам платять мінімальну зарплату (часто для "оптимізації" оподаткування).Від мінімальної зарплати залежать посадові оклади (тарифні ставки) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери. Після підвищення мінімалки пропорційно зростають і зарплати бюджетників. В уряді стежать за тим, щоб оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки становив 44,5% від мінімальної зарплати.Зростання мінімальної зарплати є підставою для перерахунку мінімального розміру пенсій за віком непрацюючим громадянам, які досягли 65 років і старші та мають страховий стаж: чоловіки не менше 35 років, жінки - не менше 30 років.