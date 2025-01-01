У жовтні для українців змінюються правила перетину кордонів ЄС
З 12 жовтня 2025 року змінюються правила перетину кордонів ЄС для українців.
Про це йдеться на сторінці Департаменту консульської служби МЗС України.
Європейський Союз запускає Систему в’їзду/виїзду (Entry/Exit System – EES). Це автоматизована база даних, яка фіксуватиме всі перетини зовнішніх кордонів ЄС громадянами третіх країн, у тому числі й України.
Система стосується поїздок до 90 днів протягом будь-яких 180 днів (короткострокове перебування). Тепер замість штампів у паспорті – цифрова реєстрація.
Збираються такі дані:
- фото обличчя
- відбитки 4 пальців (для осіб від 12 років)
- дані закордонного паспорта
- дата, місце в’їзду/виїзду та випадки відмови у в’їзді
Як це працюватиме на практиці:
· Усі пасажири транспортних засобів мають виходити з транспорту для проходження біометрії.
· Залізничні подорожі – процедура залежатиме від пункту пропуску, може відрізнятися.
· Відмова надати біометричні дані = законна підстава для відмови у в’їзді.
Навіщо це робиться?
· щоб ефективніше контролювати дотримання правил перебування в ЄС;
· щоб запобігати використанню підроблених документів;
· щоб підвищити безпеку у країнах Шенгенської зони.
