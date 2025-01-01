У жовтні для українців змінюються правила перетину кордонів ЄС

З 12 жовтня 2025 року змінюються правила перетину кордонів ЄС для українців.Про це йдеться на сторінці Департаменту консульської служби МЗС України.Європейський Союз запускає Систему в’їзду/виїзду (Entry/Exit System – EES). Це автоматизована база даних, яка фіксуватиме всі перетини зовнішніх кордонів ЄС громадянами третіх країн, у тому числі й України.Система стосується поїздок до 90 днів протягом будь-яких 180 днів (короткострокове перебування). Тепер замість штампів у паспорті – цифрова реєстрація.Збираються такі дані:- фото обличчя- відбитки 4 пальців (для осіб від 12 років)- дані закордонного паспорта- дата, місце в’їзду/виїзду та випадки відмови у в’їзді· Усі пасажири транспортних засобів мають виходити з транспорту для проходження біометрії.· Залізничні подорожі – процедура залежатиме від пункту пропуску, може відрізнятися.· Відмова надати біометричні дані = законна підстава для відмови у в’їзді.· щоб ефективніше контролювати дотримання правил перебування в ЄС;· щоб запобігати використанню підроблених документів;· щоб підвищити безпеку у країнах Шенгенської зони.