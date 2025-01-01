Президент відзначив орденами спортсменів з Волині. ФОТО

Особливий подарунок до Дня фізичної культури і спорту отримали ковельські веслувальники. Відповідно до Указу Президента України №681/2025 від 12 вересня 2025 року, чемпіони ХІІ Всесвітніх ігор з веслування на човнах «Дракон» —та— удостоєні високих державних нагород — орденів «За заслуги» III ступеня.Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.У документі, зокрема, зазначається: відзначити за вагомий особистий внесок у розвиток та популяризацію фізичної культури і спорту в Україні, досягнення високих спортивних результатів на ХІІ Всесвітніх іграх 2025 року, виявлені самовідданість і волю до перемоги, утвердження міжнародного авторитету України та з нагоди Дня фізичної культури і спорту.Нагадаємо, у серпні в китайському Ченду ковельчани у складі національної збірної вибороли дві золоті, срібну та бронзову нагороди. Разом із ними працював і наш земляк — заслужений тренер України Дмитро Назарук, який увійшов до складу тренерського штабу збірної та став справжнім лідером команди.