Президент відзначив орденами спортсменів з Волині. ФОТО
Сьогодні, 08:25
Особливий подарунок до Дня фізичної культури і спорту отримали ковельські веслувальники. Відповідно до Указу Президента України №681/2025 від 12 вересня 2025 року, чемпіони ХІІ Всесвітніх ігор з веслування на човнах «Дракон» — Віктор Свиридюк та Сергій Семенюк — удостоєні високих державних нагород — орденів «За заслуги» III ступеня.
Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.
У документі, зокрема, зазначається: відзначити за вагомий особистий внесок у розвиток та популяризацію фізичної культури і спорту в Україні, досягнення високих спортивних результатів на ХІІ Всесвітніх іграх 2025 року, виявлені самовідданість і волю до перемоги, утвердження міжнародного авторитету України та з нагоди Дня фізичної культури і спорту.
Нагадаємо, у серпні в китайському Ченду ковельчани у складі національної збірної вибороли дві золоті, срібну та бронзову нагороди. Разом із ними працював і наш земляк — заслужений тренер України Дмитро Назарук, який увійшов до складу тренерського штабу збірної та став справжнім лідером команди.
