Росіяни під виглядом цивільних проникли в Ямпіль на Донеччині і використовували місцевих як «живий щит», - Генштаб
Сьогодні, 09:08
Російські військові під виглядом цивільних проникли у Ямпіль Донецької області, що є порушенням норм міжнародного права.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, пише Громадське.
Там зазначили, що російські окупанти у цивільному одязі, маскуючись під мирних жителів, намагалися проникнути в населений пункт Ямпіль та вести диверсійну роботу в тилу Сил оборони. Окремі групи росіян переховувалися у приватних будинках, підвалах та інших спорудах, використовуючи місцевих мешканців як «живий щит».
У Генштабі заявили, що підрозділи 11 армійського корпусу провели комплекс антитерористичних заходів, у результаті яких противника виявили, заблокували та знешкодили.
Зараз Ямпіль і прилеглі території перебувають під повним контролем Сил Оборони.
«Противнику не вдалося досягти жодних тактичних результатів, усі його спроби щодо проведення розвідувально-диверсійних заходів у населеному пункті були зірвані», — наголосили в Генштабі.
Також там додали, що противник намагається відшукувати шляхи просочування малими групами, використовуючи природні умови та наявність цивільної забудови.
