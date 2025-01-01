ДНК-експертиза підтвердила загибель на війні волинянина, який півтора року вважався зниклим безвісти
Сьогодні, 09:23
Турійська громада в жалобі – на війні із російськими загарбниками загинув краянин Дмитро Осіїк.
Про це у фейсбуці повідомила Турійська селищна рада.
З глибоким сумом у громаді повідомили про важку втрату — у війні з російським агресором пішов із життя молодший сержант (командир відділення) Осіїк Дмитро Степанович (24.12.1978 р.н.)
Був майором поліції у Харкові. Після виходу на пенсію в 2020 році підписав контракт і вступив до лав Збройних Сил України. Батьки Дмитра, під час повномасштабного вторгнення, переїхали на Волинь з Луганської області та проживають в селі Сушибаба.
Загинув Герой 23 лютого 2023 року поблизу населеного пункту Стельмахівка Сватівського районуну Луганської області під час виконання бойового завдання, захищаючи нашу державу від ворога. Вважався зниклим безвісти і був опізнаний по тесту ДНК.
«Щирі співчуття батькам, рідним і близьким Дмитра. Уся Турійська громада розділяє ваш біль і схиляє голови в жалобі. У зв’язку з непоправною втратою в громаді оголошено триденну жалобу. Про час прибуття траурного кортежу та дату поховання буде повідомлено додатково. Вічна слава Захиснику! Світла памʼять Герою!» - зазначили у селищній раді.
