ДНК-експертиза підтвердила загибель на війні волинянина, який півтора року вважався зниклим безвісти

Турійська громада в жалобі – на війні із російськими загарбниками загинув краянин Дмитро Осіїк.

Про це у фейсбуці повідомила Турійська селищна рада.

З глибоким сумом у громаді повідомили про важку втрату — у війні з російським агресором пішов із життя молодший сержант (командир відділення) Осіїк Дмитро Степанович (24.12.1978 р.н.)

Був майором поліції у Харкові. Після виходу на пенсію в 2020 році підписав контракт і вступив до лав Збройних Сил України. Батьки Дмитра, під час повномасштабного вторгнення, переїхали на Волинь з Луганської області та проживають в селі Сушибаба.

Загинув Герой 23 лютого 2023 року поблизу населеного пункту Стельмахівка Сватівського районуну Луганської області під час виконання бойового завдання, захищаючи нашу державу від ворога. Вважався зниклим безвісти і був опізнаний по тесту ДНК.

«Щирі співчуття батькам, рідним і близьким Дмитра. Уся Турійська громада розділяє ваш біль і схиляє голови в жалобі. У зв’язку з непоправною втратою в громаді оголошено триденну жалобу. Про час прибуття траурного кортежу та дату поховання буде повідомлено додатково. Вічна слава Захиснику! Світла памʼять Герою!» - зазначили у селищній раді.
