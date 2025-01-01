На Волині від COVID-19 померло троє людей

У період з 8 по 14 вересня в області на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіло 3944 людини. Попереднього тижня було 2713 осіб, ріст захворюваності – 45%.Зокрема, захворюваність на COVID-19 залишається на рівні минулого тижня (488 проти 485). Діти становлять 62% від загальної кількості тих, хто захворіли, - про це повідомляє головний державний санітарний лікар області Наталія Янко.За тиждень госпіталізовано 130 осіб, серед яких 57% – діти. Із COVID-19 госпіталізовано 79 людей, зокрема, 39 дітей (49%). Зареєстровано 3 летальні випадки. Це люди з Луцького та Володимирського районів віком понад 69 років, котрі мали позитивні результати тестування на SARS-CoV-2, не були вакциновані від грипу й COVID-19 протягом останніх 12 місяців та мали в анамнезі супутні хронічні захворювання.Вірусологічна лабораторія нашої установи проводить дослідження з метою діагностики інфекцій дихальних шляхів та встановлення різновиду респіраторних вірусів, що циркулюють на території області. Протягом минулого тижня біологічний матеріал надійшов від 155 осіб із ознаками ГРВІ, у 49% виявлено коронавірус.Референс-лабораторія ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» підтвердила циркуляцію субваріанту Stratus штаму Омікрон COVID-19 на території Волинської області. Підтверджено 11 таких випадків, більшість – у Луцькому районі.У зв’язку з початком навчального року зріс ризик поширення ГРВІ в організованих дитячих колективах. Тому лікарі-епідеміологи наголошують на важливості дотримання заходів для запобігання погіршенню епідситуації. Зокрема:здійснювати щоденний моніторинг відвідуваності учасників освітнього процесу (вихованців, учнів, студентів, викладачів) із з’ясуванням причини відсутності;не допускати до навчання дітей та до роботи працівників із ознаками грипу та ГРВІ;якщо в одному класі відсутні 20% дітей (від чисельності класу) у зв’язку із захворюваністю на грип та ГРВІ, потрібно поінформувати про це відповідні органи влади з метою ухвалення рішення про призупинення навчально-виховного процесу на 10-14 днів.Нагадуємо, що найкращим захистом від усіх штамів COVID-19 залишається вакцинація. Більшості людей, які досі не вакцинувалися від коронавірусної хвороби, достатньо отримати одне щеплення.Додаткові щеплення (раз на 6–12 місяців) рекомендовані людям із ризиком тяжкого перебігу COVID-19. Це:дорослі та діти з ослабленим імунітетом чи хронічними захворюваннями;вагітні;люди старші 60 років;представники професійної групи ризику (вчителі, лікарі тощо).Щоб отримати щеплення, просто зверніться до сімейного лікаря чи в найближчий заклад охорони здоров’я. Вакцинаціє є безоплатною. В області наявна вакцина від COVID-19 для дорослих і дітей віком від 12 років.Щоб не захворіти на COVID-19, дотримуйтеся рекомендацій лікарів-епідеміологів:носіть маску в місцях скупчення людей;регулярно мийте руки та дезінфікуйте поверхні;вакцинуйтесь, а якщо ви у групі ризику — ревакцинуйтеся раз на 6-12 місяців;відчувши симптоми хвороби, залишайтеся вдома та зверніться по рекомендації щодо лікування до сімейного лікаря.Бережіть себе та своїх близьких!