На Волині затримали двох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон
Сьогодні, 15:41
У Камінь-Каширському районі військовослужбовці Волинського прикордонного загону затримали двох чоловіків 24 і 26 років, які намагалися незаконно перетнути кордон.
Про це 15 вересня Суспільному розповіла речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна.
26-річного місцевого мешканця та 24-річного переселенця з Луганської області, який нині мешкає в Івано-Франківську, прикордонники помітили за кілька метрів від лінії державного кордону.
Побачивши прикордонний наряд, чоловіки почали тікати у ліс. За словами Маргарити Вершиніної, менш як за пів години їх знайшли та затримали. Під час спілкування з прикордонниками вони зізналися, що планували нелегально потрапити за кордон.
На чоловіків складено адміністративні протоколи за частиною 2 статті 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про перетинання або спробу перетинання державного кордону України будь-яким способом поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів.
Остаточну міру покарання для 26-річного волинянина та 24-річного переселенця з Луганщини ухвалить суд, додала речниця Волинського прикордонного загону.
