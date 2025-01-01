На Волині затримали двох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон





Про це 15 вересняМаргарита Вершиніна.



26-річного місцевого мешканця та 24-річного переселенця з Луганської області, який нині мешкає в Івано-Франківську, прикордонники помітили за кілька метрів від лінії державного кордону.



Побачивши прикордонний наряд, чоловіки почали тікати у ліс. За словами Маргарити Вершиніної, менш як за пів години їх знайшли та затримали. Під час спілкування з прикордонниками вони зізналися, що планували нелегально потрапити за кордон.



На чоловіків складено адміністративні протоколи за частиною 2 статті 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про перетинання або спробу перетинання державного кордону України будь-яким способом поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів.



Остаточну міру покарання для 26-річного волинянина та 24-річного переселенця з Луганщини ухвалить суд, додала речниця Волинського прикордонного загону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Камінь-Каширському районі військовослужбовці Волинського прикордонного загону затримали двох чоловіків 24 і 26 років, які намагалися незаконно перетнути кордон.Про це 15 вересня Суспільному розповіла речниця Волинського прикордонного загону26-річного місцевого мешканця та 24-річного переселенця з Луганської області, який нині мешкає в Івано-Франківську, прикордонники помітили за кілька метрів від лінії державного кордону.Побачивши прикордонний наряд, чоловіки почали тікати у ліс. За словами Маргарити Вершиніної, менш як за пів години їх знайшли та затримали. Під час спілкування з прикордонниками вони зізналися, що планували нелегально потрапити за кордон.На чоловіків складено адміністративні протоколи за частиною 2 статті 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про перетинання або спробу перетинання державного кордону України будь-яким способом поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів.Остаточну міру покарання для 26-річного волинянина та 24-річного переселенця з Луганщини ухвалить суд, додала речниця Волинського прикордонного загону.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію