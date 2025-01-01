У Волинському драмтеатрі – шквал емоцій від комедії «Корвалол для Вероніки»: як минули прем’єрні вихідні. ВІДЕО

У Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка на вихідних відбулася прем'єра комедії «Корвалол для Вероніки».

Про це повідомляють у Волинському драмтеатрі.

«Прем’єрні вихідні – позаду, а враження залишилися. Комедія заслуженого діяча мистецтв України Ореста Огородника «Корвалол для Вероніки» подарувала основній сцені нову історію. Дякуємо кожному, хто долучився до створення вистави, і вам, наші глядачі, – за енергію та підтримку, яка надихає театр», – зазначають у театрі.

Нагадаємо, що виставу ставили у співпраці з актором Арамом Арзуманяном, відомим за фільмами «Скажене весілля» та «Скажені сусіди». П'єса розповідає історію драматурга, який зустрічає героїню своєї п'єси, що повертає йому надію та любов.

Вечір 13 вересня:



Вечір 14 вересня:


Теги: Луцьк, театр, вистава
