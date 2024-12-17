Негода на Волині: без світла залишилися 105 сіл повністю та 67- частково





Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ «Волиньобленерго».



Через складні погодні умови станом на 9:00 ранку без електропостачання залишаються 105 населених пунктів повністю, 67 частково.



Найбільше постраждали території, які обслуговують:



Ковельська філія (Любомльське та Турійське відділення);



Володимирська філія;



Камінь-Каширська філія (Ратнівське та Маневицьке відділення).



Знеструмлено 26 912 домогосподарств. Тимчасово виведено з ладу 720 трансформаторних підстанцій.



До ліквідації наслідків негоди залучено 41 аварійно-відновлювальну бригаду та 63 одиниці спеціалізованої техніки.



Терміни відновлення електропостачання можуть відрізнятися залежно від конкретної ситуації на місці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч із 7 на 8 липня Волинську область накрили шквали до 20 м/с.Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ «Волиньобленерго».Через складні погодні умови станом на 9:00 ранку без електропостачання залишаються 105 населених пунктів повністю, 67 частково.Ковельська філія (Любомльське та Турійське відділення);Володимирська філія;Камінь-Каширська філія (Ратнівське та Маневицьке відділення).Знеструмлено 26 912 домогосподарств. Тимчасово виведено з ладу 720 трансформаторних підстанцій.До ліквідації наслідків негоди залучено 41 аварійно-відновлювальну бригаду та 63 одиниці спеціалізованої техніки.Терміни відновлення електропостачання можуть відрізнятися залежно від конкретної ситуації на місці.

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