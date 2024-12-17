Негода на Волині: без світла залишилися 105 сіл повністю та 67- частково
Сьогодні, 10:00
У ніч із 7 на 8 липня Волинську область накрили шквали до 20 м/с.
Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ «Волиньобленерго».
Через складні погодні умови станом на 9:00 ранку без електропостачання залишаються 105 населених пунктів повністю, 67 частково.
Найбільше постраждали території, які обслуговують:
Ковельська філія (Любомльське та Турійське відділення);
Володимирська філія;
Камінь-Каширська філія (Ратнівське та Маневицьке відділення).
Знеструмлено 26 912 домогосподарств. Тимчасово виведено з ладу 720 трансформаторних підстанцій.
До ліквідації наслідків негоди залучено 41 аварійно-відновлювальну бригаду та 63 одиниці спеціалізованої техніки.
Терміни відновлення електропостачання можуть відрізнятися залежно від конкретної ситуації на місці.
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Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ «Волиньобленерго».
Через складні погодні умови станом на 9:00 ранку без електропостачання залишаються 105 населених пунктів повністю, 67 частково.
Найбільше постраждали території, які обслуговують:
Ковельська філія (Любомльське та Турійське відділення);
Володимирська філія;
Камінь-Каширська філія (Ратнівське та Маневицьке відділення).
Знеструмлено 26 912 домогосподарств. Тимчасово виведено з ладу 720 трансформаторних підстанцій.
До ліквідації наслідків негоди залучено 41 аварійно-відновлювальну бригаду та 63 одиниці спеціалізованої техніки.
Терміни відновлення електропостачання можуть відрізнятися залежно від конкретної ситуації на місці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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