Бійці ДСНС у Карпатах врятували туриста з протезами обох ніг

Гірські рятувальники Івано-Франківщини допомогли туристу в районі гори Піп Іван Чорногорський.Про це у фейсбуці повідомляє ДСНС.Чоловік 2001 року народження, який має протези обох нижніх кінцівок, під час походу відчув сильне виснаження. Рятувальники прибули на квадроциклах й транспортували його до села Явірник.Допомоги потребувала й туристка з Києва. Разом із двома друзями вона потрапила під зливу та грозу і втратила орієнтир у районі сідловини між горами Данциж та Пожижевська. Рятувальники відшукали групу та супроводили її до туристичної бази «Заросляк».Ще один випадок трапився на горі Мала Маришевська – орієнтир втратив турист із Кропивницького. На пошуки вирушила група рятувальників із Ворохти, яка оперативно знайшла чоловіка.