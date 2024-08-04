Бійці ДСНС у Карпатах врятували туриста з протезами обох ніг
Сьогодні, 10:23
Гірські рятувальники Івано-Франківщини допомогли туристу в районі гори Піп Іван Чорногорський.
Про це у фейсбуці повідомляє ДСНС.
Чоловік 2001 року народження, який має протези обох нижніх кінцівок, під час походу відчув сильне виснаження. Рятувальники прибули на квадроциклах й транспортували його до села Явірник.
Допомоги потребувала й туристка з Києва. Разом із двома друзями вона потрапила під зливу та грозу і втратила орієнтир у районі сідловини між горами Данциж та Пожижевська. Рятувальники відшукали групу та супроводили її до туристичної бази «Заросляк».
Ще один випадок трапився на горі Мала Маришевська – орієнтир втратив турист із Кропивницького. На пошуки вирушила група рятувальників із Ворохти, яка оперативно знайшла чоловіка.
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Про це у фейсбуці повідомляє ДСНС.
Чоловік 2001 року народження, який має протези обох нижніх кінцівок, під час походу відчув сильне виснаження. Рятувальники прибули на квадроциклах й транспортували його до села Явірник.
Допомоги потребувала й туристка з Києва. Разом із двома друзями вона потрапила під зливу та грозу і втратила орієнтир у районі сідловини між горами Данциж та Пожижевська. Рятувальники відшукали групу та супроводили її до туристичної бази «Заросляк».
Ще один випадок трапився на горі Мала Маришевська – орієнтир втратив турист із Кропивницького. На пошуки вирушила група рятувальників із Ворохти, яка оперативно знайшла чоловіка.
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