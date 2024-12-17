Повалені дерева, знеструмлені будинки: негода наробила лиха у Володимирі
Сьогодні, 10:33
Ввечері та вночі з 7 на 8 липня у Володимирській громаді вирувала негода: сильний вітер, гроза, злива, які завдали певної шкоди.
Про це у телеграмі повідомляє Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
Станом на 9 годину ранку відомо, що повалило 5 дерев у місті на вулиці Луцькій та в парку “Княжий” на Заріччі.
Крім того, пошкоджено лінії електропередач, частина мешканців лишилася без світла. Наразі 5 аварійних бригад місцевої філії “Волиньобленерго” працюють над відновленням електропостачання.
Комунальники прочищають зливові каналізації, прибирають опале гілля з дерев на території міста. Працівники УЖК усувають наслідки протікання двох дахів, через зливу у багатоквартирних будинках на вулиці Поліської Січі.
Усі бригади працюють в посиленому режимі, щоб якнайшвидше усунути наслідки нагоди.
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Про це у телеграмі повідомляє Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
Станом на 9 годину ранку відомо, що повалило 5 дерев у місті на вулиці Луцькій та в парку “Княжий” на Заріччі.
Крім того, пошкоджено лінії електропередач, частина мешканців лишилася без світла. Наразі 5 аварійних бригад місцевої філії “Волиньобленерго” працюють над відновленням електропостачання.
Комунальники прочищають зливові каналізації, прибирають опале гілля з дерев на території міста. Працівники УЖК усувають наслідки протікання двох дахів, через зливу у багатоквартирних будинках на вулиці Поліської Січі.
Усі бригади працюють в посиленому режимі, щоб якнайшвидше усунути наслідки нагоди.
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