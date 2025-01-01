На Волині вночі в аварії травмувались троє підлітків

На Камінь-Каширщині внаслідок ДТП травмувались троє підлітків.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Аварія трапилася 7 липня, близько 2 години ночі, у селі Хотешів. 17-річний водій мотоцикла SHINERAY рухаючись ґрунтовою дорогою, не впорався з керуванням і впав.На місці працювали слідчо-оперативна група та медики. Унаслідок падіння мотоцикліст та ще двоє неповнолітніх пасажирів отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували для надання медичної допомоги.Відомості за цим фактом слідчі внесли до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування будуть встановлені усі обставини цієї автопригоди.