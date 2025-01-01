На Волині вночі в аварії травмувались троє підлітків

На Волині вночі в аварії травмувались троє підлітків
На Камінь-Каширщині внаслідок ДТП травмувались троє підлітків.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Аварія трапилася 7 липня, близько 2 години ночі, у селі Хотешів. 17-річний водій мотоцикла SHINERAY рухаючись ґрунтовою дорогою, не впорався з керуванням і впав.

На місці працювали слідчо-оперативна група та медики. Унаслідок падіння мотоцикліст та ще двоє неповнолітніх пасажирів отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували для надання медичної допомоги.  

Відомості за цим фактом слідчі внесли до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування будуть встановлені усі обставини цієї автопригоди.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Волинь, ДТП
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