Судили машиніста потяга та його помічника: намагалися провезти чоловіка через волинський кордон до Польщі

Судили машиніста потяга та його помічника: намагалися провезти чоловіка через волинський кордон до Польщі
На Волині машиніста та його помічника судили за те, що вони сховали військовозобов'язаного чоловіка в охолоджувальну шахту потяга та намагалися перевезти його через залізничний пункт пропуску "Ягодин" до Республіки Польща.

За рішенням Любомльського районного суду обох чоловіків визнали винними за статтею 332 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне переправлення осіб через кордон, пише Суспільне.

З матеріалів справи стало відомо, що машиніст тепловоза домовився з військовозобов'язаним чоловіком, що сховає його і перевезе до Польщі за винагороду у 8000 доларів США. В дорогу вони вирушили 21 січня 2025 року, залучивши до цього помічника машиніста тепловоза.

Злочинний намір чоловіків викрили правоохоронці. Підсудні обоє щиро розкаялись у чиненому.

Машиністу суд призначив покарання у виді 4 років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади чи займатися діяльністю, пов`язаною з перевезеннями пасажирів та вантажів через державний кордон України на строк 3 роки з конфіскацією всього належного йому на праві приватної власності майна.

Помічнику машиніста призначили покарання у виді 3 років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади чи займатися діяльністю, пов`язаною з перевезеннями пасажирів та вантажів через державний кордон України на строк 3 роки. Його звільнили від відбування призначеного основного покарання з випробуванням, якщо він протягом 2 років іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення.

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Теги: Ягодин, ухилянт
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