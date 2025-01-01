Вони вже майже рік ведуть битву за Торецьк: обличчя воїнів волинської бригади

Вони вже майже рік ведуть битву за Торецьк: обличчя воїнів волинської бригади
У мережі опублікували світлини мужніх воїнів волинської 100-ї окремої механізованої бригади, які вже дванадцятий місяць ведуть Торецьку битву.

Про це у фейсбуці повідомила 100 омбр.

Бійці мотопіхотного батальйону 100 омбр: підрозділу, який, починаючи з березня 2023 року, пройшов бої на Бахмутському, Куп’янському, Лиманському, Покровському напрямках – і вже 12-й місяць веде Битву за Торецьк.

«Уважно вдивіться в обличчя цих хлопців – вони точно знають ціну нашої майбутньої Перемоги…» - йдеться у повідомленні.


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Теги: 100 бригада, Волинь, наближають перемогу
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