Вони вже майже рік ведуть битву за Торецьк: обличчя воїнів волинської бригади
Сьогодні, 09:21
У мережі опублікували світлини мужніх воїнів волинської 100-ї окремої механізованої бригади, які вже дванадцятий місяць ведуть Торецьку битву.
Про це у фейсбуці повідомила 100 омбр.
Бійці мотопіхотного батальйону 100 омбр: підрозділу, який, починаючи з березня 2023 року, пройшов бої на Бахмутському, Куп’янському, Лиманському, Покровському напрямках – і вже 12-й місяць веде Битву за Торецьк.
«Уважно вдивіться в обличчя цих хлопців – вони точно знають ціну нашої майбутньої Перемоги…» - йдеться у повідомленні.
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Про це у фейсбуці повідомила 100 омбр.
Бійці мотопіхотного батальйону 100 омбр: підрозділу, який, починаючи з березня 2023 року, пройшов бої на Бахмутському, Куп’янському, Лиманському, Покровському напрямках – і вже 12-й місяць веде Битву за Торецьк.
«Уважно вдивіться в обличчя цих хлопців – вони точно знають ціну нашої майбутньої Перемоги…» - йдеться у повідомленні.
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