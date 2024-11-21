На Волині медики повернули до життя малюка, який втопився

На Волині медики повернули до життя малюка, який втопився
За останній тиждень бригади ЕМД КП "Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" провели п'ять успішних серцево-легеневих реанімацій.

Про це повідомляють у Волинському обласному центру екстренної медичної допомоги та медицини катастроф.

Відзначилися медики: бригади №2 Нововолинського відділення ЕМД; бригади №2 Рожищенського відділення ЕМД; бригади №1 Ківерцівського відділення ЕМД; бригади №1 Ковельського відділення ЕМД.

1 липня о 10.17 год надійшов виклик бригади ЕМД у місто Рожище з приводу утоплення дитини - хлопчика віком 1 рік 11 місяців у ставку. Медики прибули на місце події через 4 хвилини та констатували діагноз: "Раптова смерть". Було негайно розпочато реанімаційні заходи. Через 7 хвилин у дитини відновився синусовий ритм, з'явилося самостійне дихання.

Надалі медики здійснювали постреанімаційну підтримку. Хлопчика госпіталізували до "Волинського обласного дитячого територіального медичного об'єднання".

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Теги: Волинь, порятунок, медицина, швидка
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