Від початку року на водоймах Волині загинули 15 людей, серед них - дитина

Волинські рятувальники закликають жителів та гостей області бути обережними під час відпочинку на водоймах.З початку року на водоймах Волині загинули вже 15 людей, серед них — одна дитина. Про це повідомляють на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.Лише з початку літа трапилось 4 трагічні випадки, що сталися в місцях, які не призначені для купання на:• озері «Ухове» (с. Уховецьк, Ковельський район) — загинув чоловік 1998 р.н.;• ставку в с. Обениж (Ковельський район) — загинув чоловік 1976 р.н.;• озері Павлівське (с. Павлівка, Володимирський район) — загинув хлопець 2008 р.н.;• озері Сомине (с. Сомин, Ковельський район) — загинув чоловік 1994 р.н."Наголошуємо — безпечно купатись в облаштованих місцях, де діють рятувальні пости. Ці місця визначаються та утримуються власниками водойм або органами місцевого самоврядування, на сьогодні в області облаштовано 21 таке місце", - йдеться у дописі.Щоб уникнути трагедій рятувальники радять дотримуватися правил:• купайтесь лише у дозволених місцях, де є рятувальники;• не заходьте у воду напідпитку;• діти можуть купатись лише під наглядом дорослих;• не запливайте далеко та не стрибайте у незнайомих місцях;• у разі небезпеки — кличте допомогу, не рятуйте без підготовки.Як відомо, що у минулому році на водоймах області лише під час купального сезону було зареєсьтровано 33 трагічних випадки.