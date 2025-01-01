Від початку року на водоймах Волині загинули 15 людей, серед них - дитина
Сьогодні, 05:28
Волинські рятувальники закликають жителів та гостей області бути обережними під час відпочинку на водоймах.
З початку року на водоймах Волині загинули вже 15 людей, серед них — одна дитина. Про це повідомляють на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.
Лише з початку літа трапилось 4 трагічні випадки, що сталися в місцях, які не призначені для купання на:
• озері «Ухове» (с. Уховецьк, Ковельський район) — загинув чоловік 1998 р.н.;
• ставку в с. Обениж (Ковельський район) — загинув чоловік 1976 р.н.;
• озері Павлівське (с. Павлівка, Володимирський район) — загинув хлопець 2008 р.н.;
• озері Сомине (с. Сомин, Ковельський район) — загинув чоловік 1994 р.н.
"Наголошуємо — безпечно купатись в облаштованих місцях, де діють рятувальні пости. Ці місця визначаються та утримуються власниками водойм або органами місцевого самоврядування, на сьогодні в області облаштовано 21 таке місце", - йдеться у дописі.
Щоб уникнути трагедій рятувальники радять дотримуватися правил:
• купайтесь лише у дозволених місцях, де є рятувальники;
• не заходьте у воду напідпитку;
• діти можуть купатись лише під наглядом дорослих;
• не запливайте далеко та не стрибайте у незнайомих місцях;
• у разі небезпеки — кличте допомогу, не рятуйте без підготовки.
Як відомо, що у минулому році на водоймах області лише під час купального сезону було зареєсьтровано 33 трагічних випадки.
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З початку року на водоймах Волині загинули вже 15 людей, серед них — одна дитина. Про це повідомляють на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.
Лише з початку літа трапилось 4 трагічні випадки, що сталися в місцях, які не призначені для купання на:
• озері «Ухове» (с. Уховецьк, Ковельський район) — загинув чоловік 1998 р.н.;
• ставку в с. Обениж (Ковельський район) — загинув чоловік 1976 р.н.;
• озері Павлівське (с. Павлівка, Володимирський район) — загинув хлопець 2008 р.н.;
• озері Сомине (с. Сомин, Ковельський район) — загинув чоловік 1994 р.н.
"Наголошуємо — безпечно купатись в облаштованих місцях, де діють рятувальні пости. Ці місця визначаються та утримуються власниками водойм або органами місцевого самоврядування, на сьогодні в області облаштовано 21 таке місце", - йдеться у дописі.
Щоб уникнути трагедій рятувальники радять дотримуватися правил:
• купайтесь лише у дозволених місцях, де є рятувальники;
• не заходьте у воду напідпитку;
• діти можуть купатись лише під наглядом дорослих;
• не запливайте далеко та не стрибайте у незнайомих місцях;
• у разі небезпеки — кличте допомогу, не рятуйте без підготовки.
Як відомо, що у минулому році на водоймах області лише під час купального сезону було зареєсьтровано 33 трагічних випадки.
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