У сервісному центрі Луцька спіймали чоловіка, який намагався списати

У сервісному центрі Луцька спіймали чоловіка, який намагався списати
У Луцьку під час складання теоретичного іспиту на знання правил дорожнього руху у сервісному центрі МВС у Волинській області виявили чоловіка, який намагався списати правильні відповіді.

У чоловіка знайшли навушники та мобільний телефон, який не можна використовувати під час іспиту, розповіла речниця регіонального сервісного центру на Волині Юлія Матящук, - пише Суспільне.

З її слів, такі випадки стаються не часто. Минулого разу таке порушення фіксували у квітні.

"Такі люди себе дивно поводять, нервують. Зокрема, цього разу чоловік був одягнений у теплу кофту, що досить дивно, з огляду на спеку. Адміністратор під час іспиту помітив, що він користується мобільним телефоном", — зазначила Юлія Матящук.

Для таких порушників теоретичний іспит закінчується автоматично, а результати відповідей анулюються, додала речниця. Порушник тепер має повторно взяти талончик на складання іспиту.

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Теги: іспит, водій, МВС, Луцьк
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