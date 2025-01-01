У сервісному центрі Луцька спіймали чоловіка, який намагався списати





У чоловіка знайшли навушники та мобільний телефон, який не можна використовувати під час іспиту, розповіла речниця регіонального сервісного центру на Волині Юлія Матящук, - пише



З її слів, такі випадки стаються не часто. Минулого разу таке порушення фіксували у квітні.



"Такі люди себе дивно поводять, нервують. Зокрема, цього разу чоловік був одягнений у теплу кофту, що досить дивно, з огляду на спеку. Адміністратор під час іспиту помітив, що він користується мобільним телефоном", — зазначила Юлія Матящук.



Для таких порушників теоретичний іспит закінчується автоматично, а результати відповідей анулюються, додала речниця. Порушник тепер має повторно взяти талончик на складання іспиту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку під час складання теоретичного іспиту на знання правил дорожнього руху у сервісному центрі МВС у Волинській області виявили чоловіка, який намагався списати правильні відповіді.У чоловіка знайшли навушники та мобільний телефон, який не можна використовувати під час іспиту, розповіла речниця регіонального сервісного центру на Волині, - пише Суспільне. З її слів, такі випадки стаються не часто. Минулого разу таке порушення фіксували у квітні."Такі люди себе дивно поводять, нервують. Зокрема, цього разу чоловік був одягнений у теплу кофту, що досить дивно, з огляду на спеку. Адміністратор під час іспиту помітив, що він користується мобільним телефоном", — зазначила Юлія Матящук.Для таких порушників теоретичний іспит закінчується автоматично, а результати відповідей анулюються, додала речниця. Порушник тепер має повторно взяти талончик на складання іспиту.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію