У сервісному центрі Луцька спіймали чоловіка, який намагався списати
Сьогодні, 03:41
У Луцьку під час складання теоретичного іспиту на знання правил дорожнього руху у сервісному центрі МВС у Волинській області виявили чоловіка, який намагався списати правильні відповіді.
У чоловіка знайшли навушники та мобільний телефон, який не можна використовувати під час іспиту, розповіла речниця регіонального сервісного центру на Волині Юлія Матящук, - пише Суспільне.
З її слів, такі випадки стаються не часто. Минулого разу таке порушення фіксували у квітні.
"Такі люди себе дивно поводять, нервують. Зокрема, цього разу чоловік був одягнений у теплу кофту, що досить дивно, з огляду на спеку. Адміністратор під час іспиту помітив, що він користується мобільним телефоном", — зазначила Юлія Матящук.
Для таких порушників теоретичний іспит закінчується автоматично, а результати відповідей анулюються, додала речниця. Порушник тепер має повторно взяти талончик на складання іспиту.
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У чоловіка знайшли навушники та мобільний телефон, який не можна використовувати під час іспиту, розповіла речниця регіонального сервісного центру на Волині Юлія Матящук, - пише Суспільне.
З її слів, такі випадки стаються не часто. Минулого разу таке порушення фіксували у квітні.
"Такі люди себе дивно поводять, нервують. Зокрема, цього разу чоловік був одягнений у теплу кофту, що досить дивно, з огляду на спеку. Адміністратор під час іспиту помітив, що він користується мобільним телефоном", — зазначила Юлія Матящук.
Для таких порушників теоретичний іспит закінчується автоматично, а результати відповідей анулюються, додала речниця. Порушник тепер має повторно взяти талончик на складання іспиту.
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