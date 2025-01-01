8 липня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначає день народження ексдепутат Волинської обласної ради, бізнесмен(на фото).Також день народження 8 липня у колишнього заступника прокурора Волинської областіта ексдиректора Луцького залізничного вокзалуВітаємо їх, а також іменинників – тих, хто носить імена Олександр, Сава, ФедірБажаємо міцного здоров’я, достатку й успіхів у всіх починаннях.8 липня 1941 року Волинську область повністю окупували гітлерівці.8 липня в Україні і світі святкують Всесвітній день викриття. Також відомий як Всесвітній день розкриття інформації. Ця ініціатива запрошує людей та різні організації світу підтримати офіційне визнання світовими урадями позаземної цивілізації. Цей день є частиною руху за правду, який бажає пролити світло на різноманітні проблеми. Головна його мета полягає в тому, щоб надати людям можливість об'єднатися і заявити про своє право на отримання правдивої інформації.Також 8 липня Міжнародний день міських дзвонарів. Припадає щороку на другий понеділок липня. Цей день був створений для вшанування історичної ролі міських глашатаїв. Багатьох людей може здивувати, що така професія в сучасному світі все ще існує. Міського глашатая або дзвонаря ставили від королівського двору, щоб він привертав увагу публіки на вулиці до декларацій чи офіційних заяв.А ще 8 липня Всесвітній день боротьби з харчовою алергією. Головна мета цієї важливої події полягає в тому, щоб привернути увагу до вкрай актуальної проблеми поширення захворювання і його профілактики та лікування. Алергія має широке поширення і з огляду на це лікарі наголошують на важливість її профілактики, діагностування та лікування.8 липня День бодіарту. Це мистецтво розпису оголеного чи напівоголеного тіла. Його засновником та промоутером став художник Енді Голуб з Нью-Йорку. Як наголошує сам автор, це свято є святом самовираження і мистецтва, допомагає зробити світ кращим місцем, дарувати людям позитивні емоції.