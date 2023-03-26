У Луцьку зустріли воїна Сергія Колошву, який повернувся із полону. ФОТО
07 липня, 23:18
Увечері 7 липня у Луцьку на Замковій площі тепло вітали Сергія Колошву — військовослужбовця, який понад два роки провів у російському полоні.
10 червня відбувся обмін військовополоненими, під час якого звільнили шістьох волинян, серед них — і Сергія, уродженця Володимирського району, - пише ВСН.
Усі звільнені потребували негайної медичної допомоги. Після лікування Сергій нарешті повернувся додому.
Зустріч відбулася о 19:30 (попередньо повідомлялося про 17:30) на площі біля Замку Любарта.
Ще за кілька вулиць було чути, як рухається кортеж із визволеним військовим. В очах присутніх жевріла надія — що це справді він, живий, вдома.Грім у небі, гімн з уст тих, хто прийшов зустріти Сергія, та гучні овації — усе для нашого Героя.
«…задзвонив телефон. Я закричала й налякала чоловіка. А там сказали, що Сергій повернувся з полону», — з посмішкою, але мокрими очима, згадує мама військового, пані Валентина.
Обійми з воїном, слова любові, квіти — усе було саме для нього. Кожен присутній прийшов, щоб подякувати й підтримати Героя.
«Дякую, що вірили в нас», — сказав Сергій, отримуючи квіти. І ці слова залишаються з нами — як символ стійкості, вдячності та любові.
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10 червня відбувся обмін військовополоненими, під час якого звільнили шістьох волинян, серед них — і Сергія, уродженця Володимирського району, - пише ВСН.
Усі звільнені потребували негайної медичної допомоги. Після лікування Сергій нарешті повернувся додому.
Зустріч відбулася о 19:30 (попередньо повідомлялося про 17:30) на площі біля Замку Любарта.
Ще за кілька вулиць було чути, як рухається кортеж із визволеним військовим. В очах присутніх жевріла надія — що це справді він, живий, вдома.Грім у небі, гімн з уст тих, хто прийшов зустріти Сергія, та гучні овації — усе для нашого Героя.
«…задзвонив телефон. Я закричала й налякала чоловіка. А там сказали, що Сергій повернувся з полону», — з посмішкою, але мокрими очима, згадує мама військового, пані Валентина.
Обійми з воїном, слова любові, квіти — усе було саме для нього. Кожен присутній прийшов, щоб подякувати й підтримати Героя.
«Дякую, що вірили в нас», — сказав Сергій, отримуючи квіти. І ці слова залишаються з нами — як символ стійкості, вдячності та любові.
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