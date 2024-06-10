Через негоду в Луцьку на деяких вулицях зникло світло

Через негоду в Луцьку на деяких вулицях зникло світло
В обласному центрі Волині внаслідок негоди зникло світло на деяких вулицях.

Про це повідомляє Суспільне.

За даними «Волиньобленерго», світла немає у частині будинків на вулицях Балківська, Ковельська, Стефаника, Шота Руставелі, Івасюка Володимира, Відродження, Хурсенка, Чорновола, Гузара Любомира, Задворецька, Державності, Кічкарівська та інших.

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Теги: Волинь, Луцьк, світло
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