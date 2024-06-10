Через негоду в Луцьку на деяких вулицях зникло світло





Про це повідомляє Суспільне.



За даними «Волиньобленерго», світла немає у частині будинків на вулицях Балківська, Ковельська, Стефаника, Шота Руставелі, Івасюка Володимира, Відродження, Хурсенка, Чорновола, Гузара Любомира, Задворецька, Державності, Кічкарівська та інших.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині внаслідок негоди зникло світло на деяких вулицях.Про це повідомляє Суспільне.За даними «Волиньобленерго», світла немає у частині будинків на вулицях Балківська, Ковельська, Стефаника, Шота Руставелі, Івасюка Володимира, Відродження, Хурсенка, Чорновола, Гузара Любомира, Задворецька, Державності, Кічкарівська та інших.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію