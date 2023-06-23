Повалило дерева: на Волині показали наслідки негоди. ФОТО
07 липня, 22:33
На Волині рятувальники 5 разів виїжджали на проведення робіт з ліквідвції наслідків негоди.
Про це повідомили на сторінці Головного управління ДСНС України у Волинській області.
Увечері на Волині пройшла гроза з поривами вітру. Рятувальники здійснили 6 виїздів для ліквідації наслідків негоди.
У селищі Ратне прибрали дерево з проїжджої частини дороги, що заблокувало рух транспорту.
У Луцькому районі працювали на автодорозі між селищем Мар'янівка і с. Цегів, поблизу села Галичани, а також між селами Терешківці і Скобелка. На цих трьох ділянках вони також усунули повалені вітром дерева.
На вулиці Глушець в обласному центрі липа впала просто на тролейбусну лінію. На місці події працювала група рятувальних робіт та аварійна служба контактної мережі тролейбусного депо. Після знеструмлення лінії рятувальники розпиляли повалену липу і відсунули її з проїжджої частини.
Тривають аварійно-рятувальні роботи в Луцьку на вулиці Зоряній. Там на два легкові автомобілі упав ясен, рятувальники його розкряжовують та вивільняють транспортні засоби.
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Про це повідомили на сторінці Головного управління ДСНС України у Волинській області.
Увечері на Волині пройшла гроза з поривами вітру. Рятувальники здійснили 6 виїздів для ліквідації наслідків негоди.
У селищі Ратне прибрали дерево з проїжджої частини дороги, що заблокувало рух транспорту.
У Луцькому районі працювали на автодорозі між селищем Мар'янівка і с. Цегів, поблизу села Галичани, а також між селами Терешківці і Скобелка. На цих трьох ділянках вони також усунули повалені вітром дерева.
На вулиці Глушець в обласному центрі липа впала просто на тролейбусну лінію. На місці події працювала група рятувальних робіт та аварійна служба контактної мережі тролейбусного депо. Після знеструмлення лінії рятувальники розпиляли повалену липу і відсунули її з проїжджої частини.
Тривають аварійно-рятувальні роботи в Луцьку на вулиці Зоряній. Там на два легкові автомобілі упав ясен, рятувальники його розкряжовують та вивільняють транспортні засоби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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