Повалило дерева: на Волині показали наслідки негоди. ФОТО

На Волині рятувальники 5 разів виїжджали на проведення робіт з ліквідвції наслідків негоди.Про це повідомили на сторінці Головного управління ДСНС України у Волинській області.Увечері на Волині пройшла гроза з поривами вітру. Рятувальники здійснили 6 виїздів для ліквідації наслідків негоди.У селищі Ратне прибрали дерево з проїжджої частини дороги, що заблокувало рух транспорту.У Луцькому районі працювали на автодорозі між селищем Мар'янівка і с. Цегів, поблизу села Галичани, а також між селами Терешківці і Скобелка. На цих трьох ділянках вони також усунули повалені вітром дерева.На вулиці Глушець в обласному центрі липа впала просто на тролейбусну лінію. На місці події працювала група рятувальних робіт та аварійна служба контактної мережі тролейбусного депо. Після знеструмлення лінії рятувальники розпиляли повалену липу і відсунули її з проїжджої частини.Тривають аварійно-рятувальні роботи в Луцьку на вулиці Зоряній. Там на два легкові автомобілі упав ясен, рятувальники його розкряжовують та вивільняють транспортні засоби.