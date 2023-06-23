Повалило дерева: на Волині показали наслідки негоди. ФОТО

Повалило дерева: на Волині показали наслідки негоди. ФОТО
На Волині рятувальники 5 разів виїжджали на проведення робіт з ліквідвції наслідків негоди.

Про це повідомили на сторінці Головного управління ДСНС України у Волинській області.

Увечері на Волині пройшла гроза з поривами вітру. Рятувальники здійснили 6 виїздів для ліквідації наслідків негоди.
У селищі Ратне прибрали дерево з проїжджої частини дороги, що заблокувало рух транспорту.

У Луцькому районі працювали на автодорозі між селищем Мар'янівка і с. Цегів, поблизу села Галичани, а також між селами Терешківці і Скобелка. На цих трьох ділянках вони також усунули повалені вітром дерева.

На вулиці Глушець в обласному центрі липа впала просто на тролейбусну лінію. На місці події працювала група рятувальних робіт та аварійна служба контактної мережі тролейбусного депо. Після знеструмлення лінії рятувальники розпиляли повалену липу і відсунули її з проїжджої частини.

Тривають аварійно-рятувальні роботи в Луцьку на вулиці Зоряній. Там на два легкові автомобілі упав ясен, рятувальники його розкряжовують та вивільняють транспортні засоби.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, негода, наслідки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Вікна у Луцьку: чому варто обирати компанію «Wintera»
«Я сказала цим родинам: ми не здамося». Як адвокатка з Луцька допомагає сім’ям загиблих військових отримати належні виплати
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
8 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку зустріли воїна Сергія Колошву, який повернувся із полону. ФОТО
07 липня, 23:18
Повалило дерева: на Волині показали наслідки негоди. ФОТО
07 липня, 22:33
Через негоду в Луцьку на деяких вулицях зникло світло
07 липня, 22:05
У київській лікарні помер воїн з Волині Леонід Ткачук
07 липня, 21:38
Схожі новини
Зірваний дах, пошкоджені ЛЕП, повалені дерева: у Луцьку ліквідовують наслідки негоди. ВІДЕО Зірваний дах, пошкоджені ЛЕП, повалені дерева: у Луцьку ліквідовують наслідки негоди. ВІДЕО
23 червня, 2023, 21:16
Наслідки негоди: на Волині відновлюють світло у населених пунктах Наслідки негоди: на Волині відновлюють світло у населених пунктах
19 липня, 2021, 14:22
Під час негоди врятували п'ятьох відпочивальників, які на катамарані опинилися посередині Світязя Під час негоди врятували п'ятьох відпочивальників, які на катамарані опинилися посередині Світязя
07 липня, 20:59
На Волині другий день вирує негода: наразі без світла - 394 споживачів На Волині другий день вирує негода: наразі без світла - 394 споживачів
17 грудня, 2024, 14:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
8 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Луцьку зустріли воїна Сергія Колошву, який повернувся із полону. ФОТО
07 липня, 23:18
 0
Повалило дерева: на Волині показали наслідки негоди. ФОТО
07 липня, 22:33
 0
Через негоду в Луцьку на деяких вулицях зникло світло
07 липня, 22:05
 0
У київській лікарні помер воїн з Волині Леонід Ткачук
07 липня, 21:38
 0
Медіа
відео
1/8