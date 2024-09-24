У київській лікарні помер воїн з Волині Леонід Ткачук





Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



"В нашій громаді знову сумні новини. Перестало битися серце нашого Захисника Леоніда Ткачука, 1978 року народження. Військовослужбовець помер 7 липня у київській лікарні", - йдеться у дописі на сторінці міського голови.



Інформація про зустріч та похорон буде згодом.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного воїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російсько-українська війна знову забрала життя ще одного воїна з Волині.Про це повідомив Нововолинський міський голова"В нашій громаді знову сумні новини. Перестало битися серце нашого Захисника Леоніда Ткачука, 1978 року народження. Військовослужбовець помер 7 липня у київській лікарні", - йдеться у дописі на сторінці міського голови.Інформація про зустріч та похорон буде згодом.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного воїна.

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