Під час негоди врятували п'ятьох відпочивальників, які на катамарані опинилися посередині Світязя
Сьогодні, 20:59
На Волині під час негоди врятували п'ятьох відпочивальників, які на катамарані дісталися до середині Світязя.
Про це повідомили на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.
На Світязі рятувальники відбуксирували катамаран з п’ятьма відпочивальниками, які опинилися посеред озера під час шторму. Наразі евакуюють до берега ще одну групу відпочивальників.
Сьогодні під час негоди катамаран із п’ятьма відпочивальниками опинився посередині Світязя — люди не могли самостійно дістатися до берега.
На допомогу вирушили рятувальники відділення підводного розмінування та спеціальних робіт селища Шацьк на моторному катері.
Усіх п’ятьох благополучно відбуксирували до берега. Потерпілих немає.
О 16:40 надійшло повідомлення про те, що іще шістьох дорослих віднесло на човні далеко від берега. Водолази-рятувальники вирушили їм на допомогу.
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Про це повідомили на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.
На Світязі рятувальники відбуксирували катамаран з п’ятьма відпочивальниками, які опинилися посеред озера під час шторму. Наразі евакуюють до берега ще одну групу відпочивальників.
Сьогодні під час негоди катамаран із п’ятьма відпочивальниками опинився посередині Світязя — люди не могли самостійно дістатися до берега.
На допомогу вирушили рятувальники відділення підводного розмінування та спеціальних робіт селища Шацьк на моторному катері.
Усіх п’ятьох благополучно відбуксирували до берега. Потерпілих немає.
О 16:40 надійшло повідомлення про те, що іще шістьох дорослих віднесло на човні далеко від берега. Водолази-рятувальники вирушили їм на допомогу.
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