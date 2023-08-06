Під час негоди врятували п'ятьох відпочивальників, які на катамарані опинилися посередині Світязя

Під час негоди врятували п'ятьох відпочивальників, які на катамарані опинилися посередині Світязя
На Волині під час негоди врятували п'ятьох відпочивальників, які на катамарані дісталися до середині Світязя.

Про це повідомили на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.

На Світязі рятувальники відбуксирували катамаран з п’ятьма відпочивальниками, які опинилися посеред озера під час шторму. Наразі евакуюють до берега ще одну групу відпочивальників.

Сьогодні під час негоди катамаран із п’ятьма відпочивальниками опинився посередині Світязя — люди не могли самостійно дістатися до берега.

На допомогу вирушили рятувальники відділення підводного розмінування та спеціальних робіт селища Шацьк на моторному катері.

Усіх п’ятьох благополучно відбуксирували до берега. Потерпілих немає.

О 16:40 надійшло повідомлення про те, що іще шістьох дорослих віднесло на човні далеко від берега. Водолази-рятувальники вирушили їм на допомогу.

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Теги: Волинь, Світязь, негода, допомога
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