Росіяни перекидають на південь новий мотострілецький полк, - Волошин





Про це речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин заявив у коментарі



«За останній час ворог намагається поповнити свої втрати в живій силі, тому певна кількість сил і засобів (росіян – ред.) заходять для того, щоб замінити на позиціях ті підрозділи, які понесли втрати. За даними нашої розвідки, на минулому тижні противник перекинув сюди новостворений мотострілецький полк. Цей полк був з «нуля» створений, виконуючи наказ Путіна про збільшення на 30 000 мобресурсу. Тобто це якраз нова військова частина, яка формувалася в населеному пункті Ханкала в Чечні. І вже зараз декілька батальйонів кількома ешелонами підійшли сюди. Вони вже прибули на тимчасово окуповані території Запорізької і Херсонської областей, і в недалекому майбутньому вони теж приєднаються до тих підрозділів, які проводять штурмові дії», - розповів Волошин.



За його словами, окрім того, на Тендерівській і Кінбурнській косі ворог минулого тижня провів ротацію.



«Ворог провів ротацію і замінив відому Десяту козачу розвідувально-штурмову бригаду «Дон» на два батальйони їхніх десантно-штурмових військ з десантно-штурмової бригади. Чому замінив цих козаків? Тому що вона створена з різних мобілізованих, добровольців, що мають низький морально-психологічний стан і низьку боєготовність. Ворог боявся, що втратить Кінбурнську і Тендерівську коси, і тому замінив їх. Десь в недалекому майбутньому ця бригада «Дон» пройде відновлення, злагодження, і чекаємо, що ми її будемо добивати в чергових штурмах. Свої завдання на Тендерівській косі вона не виконала», - зазначив речник.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російське командування перекинуло на тимчасово окуповані території Запорізької і Херсонської областей кілька батальйонів новоствореного мотострілецького полку.Про це речник Сил оборони Півднязаявив у коментарі Укрінформу «За останній час ворог намагається поповнити свої втрати в живій силі, тому певна кількість сил і засобів (росіян – ред.) заходять для того, щоб замінити на позиціях ті підрозділи, які понесли втрати. За даними нашої розвідки, на минулому тижні противник перекинув сюди новостворений мотострілецький полк. Цей полк був з «нуля» створений, виконуючи наказ Путіна про збільшення на 30 000 мобресурсу. Тобто це якраз нова військова частина, яка формувалася в населеному пункті Ханкала в Чечні. І вже зараз декілька батальйонів кількома ешелонами підійшли сюди. Вони вже прибули на тимчасово окуповані території Запорізької і Херсонської областей, і в недалекому майбутньому вони теж приєднаються до тих підрозділів, які проводять штурмові дії», - розповів Волошин.За його словами, окрім того, на Тендерівській і Кінбурнській косі ворог минулого тижня провів ротацію.«Ворог провів ротацію і замінив відому Десяту козачу розвідувально-штурмову бригаду «Дон» на два батальйони їхніх десантно-штурмових військ з десантно-штурмової бригади. Чому замінив цих козаків? Тому що вона створена з різних мобілізованих, добровольців, що мають низький морально-психологічний стан і низьку боєготовність. Ворог боявся, що втратить Кінбурнську і Тендерівську коси, і тому замінив їх. Десь в недалекому майбутньому ця бригада «Дон» пройде відновлення, злагодження, і чекаємо, що ми її будемо добивати в чергових штурмах. Свої завдання на Тендерівській косі вона не виконала», - зазначив речник.

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