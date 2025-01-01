Заступниці Погуляйка, яка організувала бізнес на ухилянтах, продовжили запобіжний захід: вона у СІЗО

Мирославі Якимчук, яка перебувала на посаді в часи головування Юрія Погуляйка і була викрита у незаконному заробітку на ухилянтах, продовжили запобіжний захід.



Про це журналістам ВолиньРоst стало відомо з судових ухвал, оприлюднених в Єдиному державному реєстрі судових рішень.



Так, на одному з останніх судових засідань у справі, що відбулося наприкінці червня, жінці продовжили запобіжний захід – а саме тримання під вартою. Тож ще до 16 серпня вона перебуватиме у СІЗО.



Під час засідання адвокат просив змінити запобіжний захід на м’якший — без тримання під вартою. Він пояснив, що обвинувачена вже понад десять місяців перебуває в слідчому ізоляторі. За цей час у неї погіршилося здоров’я, вона має сім’ю, раніше не була судима, має постійне місце проживання та не має наміру переховуватись від правосуддя. Однак суд таке прохання захисника відхилив.



Нагадаємо,



У чому звинувачують посадовицю?

У вересні 2024 року Якимчук викрили на незаконній діяльності.



Для реалізації «схеми» організаторка залучила ще сімох спільників. Зокрема, директора місцевого благодійного фонду, який влаштовував військовозобов’язаних водіями міжнародних рейсів. У такий спосіб персональні дані військовозобов’язаних вносили до інформаційної системи «Шлях», що дозволяло їм виїхати за межі країни як «волонтерам».



Цікаво, що на момент затримання Мирослава Якимчук вже кілька днів була офіційно звільнена з посади. Нині ексчиновниці інкримінують одразу кілька статей ККУ: створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній; перешкоджання законній діяльності ЗСУ; незаконне переправлення осіб через державний кордон України; використання підробленого документа.





Що зі спільниками?

Днями СБУ повідомило про



Слідство вважає, що депутат забезпечував ухилянтів підробленими документами. Відповідно до цих паперів зазначені в них військовозобов’язані чоловіки вважалися «волонтерами», яких Волинська ОДА відряджала за кордон по гуманітарну допомогу. Правоохоронці підрахували, що починаючи з 2022 року зловмисники незаконно переправили за кордон понад 100 ухилянтів.



Журналісти видання пишуть, що, ймовірно, йдеться про діяльність громадського формування «Варта порядку», яке тривалий час до квітня 2023 року очолював саме Олександр Тиводар. Впродовж березня 2022-го–лютого 2023-го років дозволи на перетин кордону у статусі волонтерів ГФ «Варта порядку» отримали майже 350 осіб. Серед них чимало місцевих підприємців, бізнесменів та політиків.



На сьогодні Олександру Тиводару повідомлено про підозру за вчинення кількох злочинів: участь у злочинній спільноті, перешкоджання законній діяльності ЗСУ та незаконне переправлення осіб через держкордон.















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ексзаступниці голови Волинської ОВА, яка перебувала на посаді в часи головуванняі була викрита у незаконному заробітку на ухилянтах, продовжили запобіжний захід.Про це журналістамстало відомо з судових ухвал, оприлюднених в Єдиному державному реєстрі судових рішень.Так, на одному з останніх судових засідань у справі, що відбулося наприкінці червня, жінці продовжили запобіжний захід – а саме тримання під вартою. Тож ще до 16 серпня вона перебуватиме у СІЗО.Під час засідання адвокат просив змінити запобіжний захід на м’якший — без тримання під вартою. Він пояснив, що обвинувачена вже понад десять місяців перебуває в слідчому ізоляторі. За цей час у неї погіршилося здоров’я, вона має сім’ю, раніше не була судима, має постійне місце проживання та не має наміру переховуватись від правосуддя. Однак суд таке прохання захисника відхилив.Нагадаємо, Мирославу Якимчук судитимуть у Шевченківському районному суді міста Києва . Хоч захист вже неодноразово подавав клопотання про перенесення судового процесу у Луцьк, де власне і було здійснено злочини. Щоправда, наскільки швидко піде справа у столиці – невідомо. Наразі вже декілька суддів повідомили про відвід, адже брали участь у справі як слідчі судді на етапі досудового розслідування.У вересні 2024 року Якимчук викрили на незаконній діяльності. Вона налагодила механізм втечі ухилянтів за кордон під виглядом водіїв-перевізників гуманітарних вантажів . Вартість такої «послуги» становила до 5 тисяч доларів США з одного клієнта.Для реалізації «схеми» організаторка залучила ще сімох спільників. Зокрема, директора місцевого благодійного фонду, який влаштовував військовозобов’язаних водіями міжнародних рейсів. У такий спосіб персональні дані військовозобов’язаних вносили до інформаційної системи «Шлях», що дозволяло їм виїхати за межі країни як «волонтерам».Цікаво, що на момент затримання Мирослава Якимчук вже кілька днів була офіційно звільнена з посади. Нині ексчиновниці інкримінують одразу кілька статей ККУ: створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній; перешкоджання законній діяльності ЗСУ; незаконне переправлення осіб через державний кордон України; використання підробленого документа.Днями СБУ повідомило про затримання депутата Волинської обласної ради, який входив до злочинної групи Мирослави Якимчук . Як пише Центр журналістських розслідувань «Сила правди», йдеться про члена фракції «За майбутнє» Олександра Тиводара Слідство вважає, що депутат забезпечував ухилянтів підробленими документами. Відповідно до цих паперів зазначені в них військовозобов’язані чоловіки вважалися «волонтерами», яких Волинська ОДА відряджала за кордон по гуманітарну допомогу. Правоохоронці підрахували, що починаючи з 2022 року зловмисники незаконно переправили за кордон понад 100 ухилянтів.Журналісти видання пишуть, що, ймовірно, йдеться про діяльність громадського формування «Варта порядку», яке тривалий час до квітня 2023 року очолював саме Олександр Тиводар. Впродовж березня 2022-го–лютого 2023-го років дозволи на перетин кордону у статусі волонтерів ГФ «Варта порядку» отримали майже 350 осіб. Серед них чимало місцевих підприємців, бізнесменів та політиків.На сьогодні Олександру Тиводару повідомлено про підозру за вчинення кількох злочинів: участь у злочинній спільноті, перешкоджання законній діяльності ЗСУ та незаконне переправлення осіб через держкордон.

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