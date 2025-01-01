Заступницю Погуляйка, яка «заробляла» на ухилянтах, судитимуть у Києві

Мирославу Якимчук судитимуть в Шевченківському суді міста Києва. Її



Про це журналістам ВолиньPost стало відомо з судових рішень.



Попри прохання адвоката судити Якимчук у Луцьку, де і було здійснено злочини, чинити правосуддя над нею довірили одному зі столичних судів.



Щоправда, й там процес поки що стоїть на місці, адже наразі вже троє суддів повідомили про самовідвід. Причина щораз однакова – всі вони брали участь у справі як слідчі судді на етапі досудового розслідування. Наступне слухання у справі призначене на 10 червня.



У чому звинувачують Мирославу Якимчук?

У вересні 2024 року Служба безпеки



Правоохоронці встановили, що будучи на пасаді, вона налагодила механізм втечі ухилянтів за кордон під виглядом водіїв-перевізників гуманітарних вантажів. Вартість такої «послуги» становила до 5 тисяч доларів США з одного клієнта.



Під час затримання

Для реалізації «схеми» організаторка залучила директора місцевого благодійного фонду, який влаштовував військовозобов’язаних водіями міжнародних рейсів. У такий спосіб персональні дані військовозобов’язаних вносили до інформаційної системи «Шлях», що дозволяло їм виїхати за межі країни як «волонтерам». У своїй незаконній діяльності фігурантка залучила ще сімох спільників.



Цікаво, що на момент затримання Мирослава Якимчук вже кілька днів була офіційно звільнена з посади.



Нині ексчиновниці інкримінують одразу кілька статей ККУ:



ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ, вчинене групою осіб за попередньою змовою);

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене злочинною організацією);

ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК (використання завідомо підробленого документа).











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колишню заступницю голови Волинської ОВАсудитимуть в Шевченківському суді міста Києва. Її звинувачують організації схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.Про це журналістамстало відомо з судових рішень.Попри прохання адвоката судити Якимчук у Луцьку, де і було здійснено злочини, чинити правосуддя над нею довірили одному зі столичних судів.Щоправда, й там процес поки що стоїть на місці, адже наразі вже троє суддів повідомили про самовідвід. Причина щораз однакова – всі вони брали участь у справі як слідчі судді на етапі досудового розслідування. Наступне слухання у справі призначене на 10 червня.У вересні 2024 року Служба безпеки ліквідувала схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку . До організації оборудки була причетна (на момент затримання вже колишня) заступниця голови Волинської обласної військової адміністрації Мирослава Якимчук.Правоохоронці встановили, що будучи на пасаді, вона налагодила механізм втечі ухилянтів за кордон під виглядом водіїв-перевізників гуманітарних вантажів. Вартість такої «послуги» становила до 5 тисяч доларів США з одного клієнта.Для реалізації «схеми» організаторка залучила директора місцевого благодійного фонду, який влаштовував військовозобов’язаних водіями міжнародних рейсів. У такий спосіб персональні дані військовозобов’язаних вносили до інформаційної системи «Шлях», що дозволяло їм виїхати за межі країни як «волонтерам». У своїй незаконній діяльності фігурантка залучила ще сімох спільників.Цікаво, що на момент затримання Мирослава Якимчук вже кілька днів була офіційно звільнена з посади.Нині ексчиновниці інкримінують одразу кілька статей ККУ:

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