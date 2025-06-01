Поліція втихомирила «бунт» у збірному пункті ТЦК у Києві





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В мережі з’явилося відео, на яких, як стверджується, у збірному пункті в районі ДВРЗ сталися заворушення мобілізованих.



Спочатку виникла словесна суперечка з працівниками ТЦК, а потім чоловіки забарикадували двері зсередини й почали закликати інших "озброюватися палицями".



Після цього до приміщення увійшли правоохоронці.



В Київському міському ТЦК і СП визнали, що під час підготовки команд до відправлення громадян призваних за мобілізацією до навчальних центрів почалися заворушення.



В ТЦК повідомили, що "для стабілізації ситуації на місце прибули правоохоронні органи для забезпечення порядку та унеможливлення ескалації конфліктів які могли обернутися свавіллям".



"В подальшому громадяни призвані за мобілізацією були направлені до навчальних центрів відповідно до розподілів команд", - говориться у повідомленні.



Начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Віталій Саранцев підтвердив конфлікт збірному пункті міста Києва.



За словами офіцера, оскільки не завжди є можливість швидко доставити мобілізованих до навчальних центрів (оскільки заходи безпеки постійно у них посилюються, що включає регулярне роззосередження та зміну локацій особового складу, який базується в цих центрах, задля захисту від ворожих ударів), призвані чоловіки певний час перебувають у замкнутому просторі на військовому об’єкті, обмежені в своїх діях.



Серед мобілізованих є люди з низькою мотивацією, які й підбурюють інших до подібних заворушень.



Саранцев запевнив, що ситуація, яка сталася, ретельно вивчається, і військові вживають заходів для унеможливлення подібних конфліктів у подальшому.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Києві на одному зі збірних пунктів для відправлення призовників до навчальних центрів виникли заворушення, які на місці події припинили правоохоронці.Про це пише Українська правда В мережі з’явилося відео, на яких, як стверджується, у збірному пункті в районі ДВРЗ сталися заворушенняСпочатку виникла словесна суперечка з працівниками ТЦК, а потім чоловіки забарикадували двері зсередини й почали закликати інших "озброюватися палицями".Після цього до приміщення увійшли правоохоронці.В Київському міському ТЦК і СП визнали, що під час підготовки команд до відправлення громадян призваних за мобілізацією до навчальних центрів почалися заворушення.В ТЦК повідомили, що "для стабілізації ситуації на місце прибули правоохоронні органи для забезпечення порядку та унеможливлення ескалації конфліктів які могли обернутися свавіллям"."В подальшому громадяни призвані за мобілізацією були направлені до навчальних центрів відповідно до розподілів команд", - говориться у повідомленні.Начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ ЗСУ полковникпідтвердив конфлікт збірному пункті міста Києва.За словами офіцера, оскільки не завжди є можливість швидко доставити мобілізованих до навчальних центрів (оскільки заходи безпеки постійно у них посилюються, що включає регулярне роззосередження та зміну локацій особового складу, який базується в цих центрах, задля захисту від ворожих ударів), призвані чоловіки певний час перебувають у замкнутому просторі на військовому об’єкті, обмежені в своїх діях.Серед мобілізованих є люди з низькою мотивацією, які й підбурюють інших до подібних заворушень.Саранцев запевнив, що ситуація, яка сталася, ретельно вивчається, і військові вживають заходів для унеможливлення подібних конфліктів у подальшому.

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