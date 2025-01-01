На Волині в’язень під виглядом повій пропонував інтим: видурив 70 тисяч

На Волині в’язень під виглядом повій пропонував інтим: видурив 70 тисяч
Судитимуть засудженого з Маневицької виправної колонії, який видурював кошти, а послуг не надавав.

Про це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури скерували до суду з угодою про визнання винуватості матеріали кримінального провадження про вчинення 34-річним жителем Запорізької області шахрайств (ч.ч. 1,2 ст. 190 КК України).

Чоловік, який відбуває в ДУ «Маневицька випрана колонія №42» покарання за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, налагодив злочинну схему видурювання коштів у громадян.

Він розміщуючи в мережі Інтернет оголошення про надання інтимних послуг та додавав до них фото привабливих жінок і номер телефону.

З потенційними клієнтами домовлявся про передоплату, а коли вони переказували кошти на вказаний ним рахунок – на зв’язок більше не виходив.

Упродовж січня-березня 2025 року зловмисник таким чином ошукав дев’ятьох громадян та заволодів їхніми коштами на суму майже 70 000 гривень.

Чоловікові узгоджено призначення покарання у вигляді п’яти років та трьох місяців позбавлення волі.

Далі – слово за судом.

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Теги: шахраї, Волинь
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