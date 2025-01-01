На Волині в’язень під виглядом повій пропонував інтим: видурив 70 тисяч
Сьогодні, 14:08
Судитимуть засудженого з Маневицької виправної колонії, який видурював кошти, а послуг не надавав.
Про це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури скерували до суду з угодою про визнання винуватості матеріали кримінального провадження про вчинення 34-річним жителем Запорізької області шахрайств (ч.ч. 1,2 ст. 190 КК України).
Чоловік, який відбуває в ДУ «Маневицька випрана колонія №42» покарання за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, налагодив злочинну схему видурювання коштів у громадян.
Він розміщуючи в мережі Інтернет оголошення про надання інтимних послуг та додавав до них фото привабливих жінок і номер телефону.
З потенційними клієнтами домовлявся про передоплату, а коли вони переказували кошти на вказаний ним рахунок – на зв’язок більше не виходив.
Упродовж січня-березня 2025 року зловмисник таким чином ошукав дев’ятьох громадян та заволодів їхніми коштами на суму майже 70 000 гривень.
Чоловікові узгоджено призначення покарання у вигляді п’яти років та трьох місяців позбавлення волі.
Далі – слово за судом.
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Про це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури скерували до суду з угодою про визнання винуватості матеріали кримінального провадження про вчинення 34-річним жителем Запорізької області шахрайств (ч.ч. 1,2 ст. 190 КК України).
Чоловік, який відбуває в ДУ «Маневицька випрана колонія №42» покарання за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, налагодив злочинну схему видурювання коштів у громадян.
Він розміщуючи в мережі Інтернет оголошення про надання інтимних послуг та додавав до них фото привабливих жінок і номер телефону.
З потенційними клієнтами домовлявся про передоплату, а коли вони переказували кошти на вказаний ним рахунок – на зв’язок більше не виходив.
Упродовж січня-березня 2025 року зловмисник таким чином ошукав дев’ятьох громадян та заволодів їхніми коштами на суму майже 70 000 гривень.
Чоловікові узгоджено призначення покарання у вигляді п’яти років та трьох місяців позбавлення волі.
Далі – слово за судом.
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