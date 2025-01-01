Донька втратила батька: у Володимирі поховали Героя Анатолія Ковальчука

Донька втратила батька: у Володимирі поховали Героя Анатолія Ковальчука
Сьогодні, 5 червня, громада у Володимирі на Волині попрощалася із загиблим Героєм Анатолієм Ковальчуком. Небесному воїну тепер назавжди 44.

Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.

Ставши на захист нашої країни, Анатолій був вірний військовій присязі до останнього подиху. Життя Героя обірвалося на Донеччині, під час виконання бойового завдання.

«Схиляю голову перед батьками, які виховали справжнього патріота своєї країни. Важко підібрати слова, що можуть розрадити доньку, яка залишилася без надійного батьківського плеча. Щирі співчуття двом братам, що втратили на цій війні свою споріднену душу. Низький уклін та вічна пам'ять Захиснику, який поклав своє життя за майбутнє України. Його героїчний подвиг назавжди залишиться у наших серцях! – зазначив Ігор Пальонка.

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Теги: загиблі, війна
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