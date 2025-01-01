Троє прикордонників з Волині отримали державні нагороди

Троє прикордонників з Волині отримали державні нагороди
Вручили державні нагороди прикордонникам, які брали участь у відсічі російської агресії на Сході нашої держави.

Трьох воїнів із прикордонної комендатури швидкого реагування Волинського прикордонного загону, нагородили медалями «За військову службу Україні», повідомляє у фейсбуці Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Юрій Колюка з Оваднівської громади на псевдо «Колючий». Чоловік у середині 1990-х пройшов строкову службу і до початку 2000-х служив у дивізії Збройних Сил України у Володимирі. Після початку повномасштабної війни він повернувся з Польщі та приєднався до ДФТГ у своїй громаді. У липні 2023 року захисник мобілізувався до лав Волинського прикордонного загону (адже ще у дитинстві мріяв стати прикордонником), а пізніше підписав контракт з ДПСУ. Під час першої ротації на Схід штаб-сержант брав участь у бойових діях поблизу населеного пункту Новомихайлівка, де у березні 2024 року отримав поранення, але згодом повернувся у стрій, і під час другого виїзду обороняв кордон у Харківській області.

Максим Мазурок з позивним «Фізрук» з Іваничівської громади. Свого часу чоловік майже 13 років пропрацював учителем фізкультури. У 2019 році він вирішив підписати контракт із ДПСУ, адже його завжди цікавила військова справа. До початку повномасштабної війни головний сержант служив на українсько-польському кордоні, а згодом приєднався до бойового підрозділу Волинського прикордонного загону. Протягом 2023 - 2024 років він тричі побував у зоні бойових дій: два рази біля Авдіївки на Донеччині та на українсько-російській межі на Харківщині.

Петро Чепелюк з Цуманської громади, якого побратими по-синівськи називають «Васильович». Старший солдат був мобілізований у 2023-му році і одразу виявив бажання служити у бойовому підрозділі. Свого часу він проходив строкову службу прикордонником на Буковині. Згодом у складі оперативно-бойової комендатури Луцького прикордонного загону брав участь в АТО, виконуючи бойові завдання в населеному пункті Новогродівка Донецької області. А вже починаючи з 2023 року в складі прикордонної комендатури швидкого реагування, під час трьох ротацій протистояв збройній агресії рф поблизу населених пунктів Красногорівка, Мар’їнка, Авдіївка, Побєда, Новомихайлівка та Сотницький Козачок.

Нині усі захисники продовжують нести службу на українсько-білоруській ділянці держкордону на Волині.

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Теги: прикордонники, війна, наближають перемогу
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