Контрабандисти на Волині «подарували» прикордонникам безпілотник

Контрабандисти на Волині «подарували» прикордонникам безпілотник
На Волині прикордонники припинили спробу незаконного переміщення сигарет через кордон за допомогою безпілотника.

Про це у фейсбуці повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Поблизу одного із сіл Турійської селищної громади правоохоронці нещодавно виявили трьох осіб, які мали намір за допомогою безпілотного літального апарата незаконно перемістити до Польщі тютюнові вироби.

27- річний мешканець Ковельського району виявився організатором схеми, а ще двоє місцевих жителів 2003 року народження — його спільниками.

За місцем проживання фігурантів справи було проведено обшуки. У ході слідчих дій у підозрюваних вилучено: безпілотний літальний апарат типу «літак», катапульту та гуму для запуску БпЛА, ноутбук для керування дроном, комплектуючі й акумулятори до безпілотника, а також сигарети марки «LIFA» без акцизних марок, які зловмисники планували переправити через українсько-польський кордон.

Заходи з викриття здійснювалися оперативниками Волинського прикордонного загону спільно зі співробітниками Територіального управління БЕБ у Волинській області та управління СБУ в області, за участі військовослужбовців відділу прикордонної служби «Рівне» та підтримки фахівців кримінального аналізу. Процесуальне керівництво здійснювала Волинська обласна прокуратура.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: контрабанда, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Велосипедист раптово вискочив на дорогу: деталі аварії в Боголюбах
Сьогодні, 11:38
Кількість загиблих у Сумах зросла до трьох
Сьогодні, 11:22
Контрабандисти на Волині «подарували» прикордонникам безпілотник
Сьогодні, 10:55
Загиблий, багато поранених: росіяни вдарили дронами по центру Сум
Сьогодні, 10:30
Автівка збила 12-річну дитину в Боголюбах
Сьогодні, 10:13
Схожі новини
У потягу на Волині виявили контрабанду сигарет У потягу на Волині виявили контрабанду сигарет
13 травня, 11:39
У вантажному потязі на Волині знайшли цигарки без документів майже на пів мільйона гривень У вантажному потязі на Волині знайшли цигарки без документів майже на пів мільйона гривень
11 травня, 14:49
У потязі на Волині знайшли контрабандний старовинний годинник У потязі на Волині знайшли контрабандний старовинний годинник
07 квітня, 12:16
У волинянина на кордоні вилучили контрабанду сигарет У волинянина на кордоні вилучили контрабанду сигарет
03 квітня, 11:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зливав росіянам координати штабів: СБУ вполювала «крота» в НГУ
Сьогодні, 12:01
 0
Чорна комедія та абсурдна трагікомедія: на що піти у Волинському драмтеатрі цього тижня?
Сьогодні, 11:45
 0
Велосипедист раптово вискочив на дорогу: деталі аварії в Боголюбах
Сьогодні, 11:38
 0
Кількість загиблих у Сумах зросла до трьох
Сьогодні, 11:22
 0
Понад два роки пекла. Історія звільненого з полону волинянина
Сьогодні, 11:07
 0
Медіа
відео
1/8