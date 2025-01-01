Контрабандисти на Волині «подарували» прикордонникам безпілотник

На Волині прикордонники припинили спробу незаконногоза допомогою безпілотника.Про це у фейсбуці повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби.Поблизу одного із сіл Турійської селищної громади правоохоронці нещодавно виявили трьох осіб, які мали намір за допомогою безпілотного літального апарата незаконно перемістити до Польщі тютюнові вироби.27- річний мешканець Ковельського району виявився організатором схеми, а ще двоє місцевих жителів 2003 року народження — його спільниками.За місцем проживання фігурантів справи було проведено обшуки. У ході слідчих дій у підозрюваних вилучено: безпілотний літальний апарат типу «літак», катапульту та гуму для запуску БпЛА, ноутбук для керування дроном, комплектуючі й акумулятори до безпілотника, а також сигарети марки «LIFA» без акцизних марок, які зловмисники планували переправити через українсько-польський кордон.Заходи з викриття здійснювалися оперативниками Волинського прикордонного загону спільно зі співробітниками Територіального управління БЕБ у Волинській області та управління СБУ в області, за участі військовослужбовців відділу прикордонної служби «Рівне» та підтримки фахівців кримінального аналізу. Процесуальне керівництво здійснювала Волинська обласна прокуратура.