Автівка збила 12-річну дитину в Боголюбах

збив пішохода – хлопчика 12-ти років.



Про це пише



Виклик бригади екстреної медичної допомоги надійшов 2 червня о 09:58. У аварії постраждав хлопець 12 років, якого з політравмою доставили до лікарні.



Також о 14:22 год надійшов виклик бригади ЕМД у село Милуші Луцького району з приводу зіткнення мотоцикла з мотоблоком. У ДТП постраждав хлопчик 15 років. З діагнозом струс головного мозку, забійні садна кистей рук та гомілково-ступеневого суглобу був доставлений до профільного закладу охорони здоров'я.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Боголюби, що неподалік обласного центру Волині, автомобіль– хлопчика 12-ти років.Про це пише ВолиньUA з посиланням на Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.Виклик бригади екстреної медичної допомоги надійшов 2 червня о 09:58. У аварії постраждав хлопець 12 років, якого з політравмою доставили до лікарні.Також о 14:22 год надійшов виклик бригади ЕМД у село Милуші Луцького району з приводу зіткнення мотоцикла з мотоблоком. У ДТП постраждав хлопчик 15 років. З діагнозом струс головного мозку, забійні садна кистей рук та гомілково-ступеневого суглобу був доставлений до профільного закладу охорони здоров'я.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію