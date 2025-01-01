Автівка збила 12-річну дитину в Боголюбах

Автівка збила 12-річну дитину в Боголюбах
У селі Боголюби, що неподалік обласного центру Волині, автомобіль збив пішохода – хлопчика 12-ти років.

Про це пише ВолиньUA з посиланням на Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Виклик бригади екстреної медичної допомоги надійшов 2 червня о 09:58. У аварії постраждав хлопець 12 років, якого з політравмою доставили до лікарні.

Також о 14:22 год надійшов виклик бригади ЕМД у село Милуші Луцького району з приводу зіткнення мотоцикла з мотоблоком. У ДТП постраждав хлопчик 15 років. З діагнозом струс головного мозку, забійні садна кистей рук та гомілково-ступеневого суглобу був доставлений до профільного закладу охорони здоров'я.

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Теги: ДТП, Волинь
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