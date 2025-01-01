У Луцьку водій влаштував перегони з патрульними

У Луцьку водій влаштував перегони з патрульними
Під час патрулювання на проспекті Відродження в Луцьку інспектори виявили автомобіль Peugeot, водій якого порушив вимогу дорожнього знака на території лікарні.

Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.

Поліцейські увімкнули проблискові маячки, однак керманич проігнорував це та збільшив швидкість, намагаючись утекти.

Згодом водій покинув авто на одній із вулиць міста та спробував утекти пішки.

Втім, інспектори оперативно затримали чоловіка.

Патрульні склали адміністративні матеріали за:

- ч. 1 ст. 122-2 (Невиконання вимогу про зупинку);
- ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог дорожніх знаків) КУпАП.


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Теги: патрульні, Луцьк
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