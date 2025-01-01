У Луцьку водій влаштував перегони з патрульними





Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.



Поліцейські увімкнули проблискові маячки, однак керманич проігнорував це та збільшив швидкість, намагаючись утекти.



Згодом водій покинув авто на одній із вулиць міста та спробував утекти пішки.



Втім, інспектори оперативно затримали чоловіка.



Патрульні склали адміністративні матеріали за:



- ч. 1 ст. 122-2 (Невиконання вимогу про зупинку);

- ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог дорожніх знаків) КУпАП.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час патрулювання на проспекті Відродження в Луцьку інспектори виявили автомобіль Peugeot, водій якого порушив вимогу дорожнього знака на території лікарні.Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.Поліцейські увімкнули проблискові маячки, однак керманич проігнорував це та збільшив швидкість,Згодом водій покинув авто на одній із вулиць міста та спробував утекти пішки.Втім, інспектори оперативно затримали чоловіка.Патрульні склали адміністративні матеріали за:- ч. 1 ст. 122-2 (Невиконання вимогу про зупинку);- ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог дорожніх знаків) КУпАП.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію