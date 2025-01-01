Понад рік доля була невідомою: підтвердили загибель волинянина на Запоріжжі

Понад рік доля була невідомою: підтвердили загибель волинянина на Запоріжжі
Важка втрата для Підгайцівської громади на Волині –на війні загинув Герой Сергій Холодов з Борохова.

Про це у фейсбуці повідомила Підгайцівська територіальна громада.

Підгайцівська громада – у скорботі, адже надійшла сумна звістка про загибель земляка, мужнього захисника — Холодова Сергія Миколайовича з села Борохів.

Сергій Холодов (1977 року народження), вірний військовій присязі на відданість українському народові, мужньо виконав свій військовий обов'язок. Його життя обірвалося 11 березня 2024 року під час виконання бойового завдання, пов'язаного із захистом Батьківщини, поблизу населеного пункту Новодарівка Запорізької області в результаті мінометного обстрілу противника. Довгий час Сергій вважався зниклим безвісті.
Понад рік доля була невідомою: підтвердили загибель волинянина на Запоріжжі

«Ця втрата – невимовний біль для нашої громади, для рідних, близьких та всіх, хто знав Сергія. Він віддав найцінніше – своє життя – за свободу та незалежність України. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким загиблого Героя. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у глибокій скорботі. Вічна шана і слава Герою! Його подвиг назавжди залишиться у нашій пам'яті», - зазначили у громаді.

Про план зустрічі та прощання із загиблим Захисником повідомлять згодом.

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Теги: загиблі, війна
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