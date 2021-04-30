На Волині багатодітний батько заборгував 300 тисяч аліментів

На Волині багатодітний батько заборгував 300 тисяч аліментів
Ковельський відділ державної виконавчої служби скерував до суду справу про притягнення до адміністративної відповідальності Миколи Т., офіційно не працевлаштованого, за несплату аліментів.

Про це пише Ковель медіа.

Чоловік допустив заборгованість зі сплати аліментів на утримання п’яти своїх дітей в період з 20 квітня 2021 року по 14 квітня 2025 року, за який утворився борг на суму 282 972,62 грн.

У судовому засіданні він свою провину визнав повністю. Зазначив, що ніде не працевлаштований, крім дітей, на утримання яких з нього стягуються аліменти, має ще двох неповнолітніх дітей. Повідомив, що сплачує аліменти в міру можливості.

Відповідно до наданого розрахунку місячний розмір аліментів на утримання п’яти його неповнолітніх дітей складає 7 673,50 грн, отже шестимісячний їх розмір дорівнюватиме 46 041,00 грн.

Суддя Руслан Смалюх постановив накласти на правопорушника адміністративне стягнення у виді суспільно корисних робіт на строк 120 годин та стягнути з нього на користь держави судовий збір в сумі 605,60 гривень.

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Теги: аліменти, борги
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