Ініціатор — виробник шкарпеток: на Волині планують створити індустріальний парк із переробки технічних конопель

Ініціатор — виробник шкарпеток: на Волині планують створити індустріальний парк із переробки технічних конопель
Компанія TwinSocks, виробник та дистриб’ютор панчішно-шкарпеткової продукції з Ковеля Волинської області, оголосила про намір створити індустріальний парк за спеціалізацією на переробці технічних конопель.

Про відповідні плани заявив керуючий директор TwinSocks Богдан Конопацький, повідомила Волинська ОДА у Facebook.

«Сімейний бізнес із 25-річною історією діяльності на Волині та Рівненщині, компанія TwinSocks, готується зробити новий крок — розвивати екоіндустріальний парк із фокусом на переробці технічних конопель. Саме технічна конопля, яку дозволено легально вирощувати в Україні, може стати основою для нової переробної галузі: від вирощування до повного виробничого циклу і створення текстилю», — йдеться у повідомленні.

«Чому це вигідно? Влада отримує податкові надходження, а бізнес — пільги та майданчик для масштабування», — розповів Конопацький.

Ідею створити екоіндустріальний парк підтримала бізнес-спільнота Волинської області та представники торгово-промислової палати.

Віталій Киричук, віце-президент Волинської ТПП, зазначив, що тема переробки технічних культур є однією з найперспективніших, і Волинь цілком може стати пілотною областю в цьому напрямку.

Наразі у Волинській області офіційно зареєстровано три індустріальні парки: у Нововолинську, Володимирі та Ковелі. Ще чотири, ініційовані рішеннями місцевих рад, перебувають на стадії погодження у Міністерстві економіки.

Компанія TwinSocks працює в Україні з 2004 року. В асортименті: чоловічі, жіночі та дитячі шкарпетки та колготки. Компанія має фірмові магазини у Луцьку, Ковелі та Рівному.

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Теги: бізнес, Волинь
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