Євро різко подорожчав: офіційний курс валют на вівторок, 3 червня

Євро різко подорожчав: офіційний курс валют на вівторок, 3 червня
Національний банк України встановив на вівторок, 3 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,62 грн/дол., тобто гривня послабилася на 9 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня різко послабила позиції. Так, офіційний курс євро на вівторок установлено на рівні 47,50 грн за один євро, тобто гривня втратила 43 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,66/41,69 грн/дол., а євро - 47,56/47,58 грн/євро.

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Теги: Курс валют, Луцьк
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