Магнітні бурі: прогноз на 3 червня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 3 червня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.Геомагнітні бури класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря і її наслідки та вплив на людей і техніку.3 червняУ вівторок, 3 червня, очікується сонячна активність з К-індексом 5,7 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям.Важливо відзначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, дослідники сонячної активності оновлюють дані кожні три години.