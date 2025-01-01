Магнітні бурі: прогноз на 3 червня

Магнітні бурі: прогноз на 3 червня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 3 червня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бури класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря і її наслідки та вплив на людей і техніку.

3 червня
У вівторок, 3 червня, очікується сонячна активність з К-індексом 5,7 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям.

Важливо відзначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, дослідники сонячної активності оновлюють дані кожні три години.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Магнітні бурі, прогноз, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Магнітні бурі: прогноз на 3 червня
Сьогодні, 01:30
3 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку 14-річна дівчина впала в алкогольну кому
02 червня, 23:16
Австрійські інвестори хочуть будувати вітрову електростанцію у селах Володимирської громади
02 червня, 22:44
На Волині продавали посаду директора держпідприємства за 500 тис. доларів США: двох чоловіків затримали за шахрайство
02 червня, 22:39
Схожі новини
Магнітні бурі: прогноз на 2-3 червня Магнітні бурі: прогноз на 2-3 червня
02 червня, 01:30
Магнітні бурі: прогноз на 1 червня Магнітні бурі: прогноз на 1 червня
01 червня, 01:30
Чи очікувати магнітні бурі 31 травня: прогноз Чи очікувати магнітні бурі 31 травня: прогноз
31 травня, 10:12
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 30–31 травня Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 30–31 травня
30 травня, 01:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Магнітні бурі: прогноз на 3 червня
Сьогодні, 01:30
 0
3 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Луцьку 14-річна дівчина впала в алкогольну кому
02 червня, 23:16
 0
Австрійські інвестори хочуть будувати вітрову електростанцію у селах Володимирської громади
02 червня, 22:44
 0
На Волині продавали посаду директора держпідприємства за 500 тис. доларів США: двох чоловіків затримали за шахрайство
02 червня, 22:39
 0
Медіа
відео
1/8