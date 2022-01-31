У Луцьку 14-річна дівчина впала в алкогольну кому
Сьогодні, 23:16
У Луцьку 1 червня бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала 14-річну дівчинку, яка перебувала у стані алкогольної коми.
Про це повідомили у КП "ВОЦЕМДМК", пише ВолиньUA.
Виклик бригади екстреної медичної допомоги надійшов о 17.53 год. Дівчина 14 років у стані гострої алкогольної інтоксикації та алкогольної коми була доставлена до обласної дитячої лікарні.
Також 31 травня були чотири виклики екстреної медичної допомоги з приводу дітей у стані алкогольного сп'яніння. Чотирьох дітей госпіталізували до лікарень.
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Про це повідомили у КП "ВОЦЕМДМК", пише ВолиньUA.
Виклик бригади екстреної медичної допомоги надійшов о 17.53 год. Дівчина 14 років у стані гострої алкогольної інтоксикації та алкогольної коми була доставлена до обласної дитячої лікарні.
Також 31 травня були чотири виклики екстреної медичної допомоги з приводу дітей у стані алкогольного сп'яніння. Чотирьох дітей госпіталізували до лікарень.
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