У Луцьку 14-річна дівчина впала в алкогольну кому

У Луцьку 14-річна дівчина впала в алкогольну кому
У Луцьку 1 червня бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала 14-річну дівчинку, яка перебувала у стані алкогольної коми.

Про це повідомили у КП "ВОЦЕМДМК", пише ВолиньUA.

Виклик бригади екстреної медичної допомоги надійшов о 17.53 год. Дівчина 14 років у стані гострої алкогольної інтоксикації та алкогольної коми була доставлена до обласної дитячої лікарні.

Також 31 травня були чотири виклики екстреної медичної допомоги з приводу дітей у стані алкогольного сп'яніння. Чотирьох дітей госпіталізували до лікарень.

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Теги: дитина, алкоголь
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