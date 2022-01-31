У Луцьку 14-річна дівчина впала в алкогольну кому





Про це повідомили у КП "ВОЦЕМДМК", пише



Виклик бригади екстреної медичної допомоги надійшов о 17.53 год. Дівчина 14 років у стані гострої алкогольної інтоксикації та алкогольної коми була доставлена до обласної дитячої лікарні.



Також 31 травня були чотири виклики екстреної медичної допомоги з приводу дітей у стані алкогольного сп'яніння. Чотирьох дітей госпіталізували до лікарень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку 1 червня бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала 14-річну дівчинку, яка перебувала у стані алкогольної коми.Про це повідомили у КП "ВОЦЕМДМК", пише ВолиньUA Виклик бригади екстреної медичної допомоги надійшов о 17.53 год. Дівчина 14 років у стані гострої алкогольної інтоксикації та алкогольної коми була доставлена до обласної дитячої лікарні.Також 31 травня були чотири виклики екстреної медичної допомоги з приводу дітей у стані алкогольного сп'яніння. Чотирьох дітей госпіталізували до лікарень.

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