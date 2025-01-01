Австрійські інвестори хочуть будувати вітрову електростанцію у селах Володимирської громади

2 червня міський голова Володимирапровів робочу зустріч з представниками української компанії ТОВ «Юдіпіар ренюваблз» та австрійської Wien Energie щодо будівництва вітрової електростанції на території громади, йдеться на сторінці голови громади у фейсбуці.Зустріч очолили директор ТОВ «Юдіпіар ренюваблз»та керівник Wien Energie. Учасники обговорили перспективи спорудження вітроенергетичних об'єктів у селах Суходоли, Ласків та Вощатин.Як повідомив міський голова, у зазначених населених пунктах уже викуплено та передано у комунальну власність громади близько десяти земельних ділянок. Наразі тривають підготовчі роботи щодо виділення додаткових ділянок для майбутніх вітрових станцій.Нагадаємо, наприкінці квітня Володимир-Волинська громада разом із Поромівською та Устилузькою територіальними громадами підписали меморандум про співпрацю з ТОВ «Юдіпіар ренюваблз». Документ передбачає створення першого в Україні промислово-енергетичного кластера на основі відновлюваних джерел енергії.Проєкт включає розвиток сонячної, вітрової енергетики та виробництво «зеленого водню». Реалізація ініціативи дозволить збільшити надходження до місцевого бюджету за рахунок податків, зменшити енергозалежність громади та сприяти розвитку екологічно чистої енергетики в регіоні.