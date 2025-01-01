Суд визнав бездіяльність «Укрзалізниці» і передав ківерцівську водопровідну мережу місту





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Історія «взаємовідносин» між «Укрзалізницею» та споживачами води у Ківерцях непроста й розпочалася вона не сьогодні. Якщо у кількох словах описати, то її суть полягає в тому, що залізниця монополізувала артезіанські свердловини на питну воду у місті та приватизувала централізовану водопровідну мережу, яку будували не лише підрозділ підприємства, але й міські комунальні служби та, здебільшого, власними коштами самі мешканці міста, створивши вуличні кооперативи.



А тарифи на послуги транспортне підприємство встановлювало чи не найвищі в країні. Варто зауважити, що водопровідна мережа застаріла, постійно зазнавала ушкоджень, які зазвичай ремонтувалися силами міських комунальних підприємств та місцевих жителів.



Міська рада неодноразово зверталася до адміністрації АТ «Укрзалізниця», до Кабінету Міністрів щодо передачі водопровідної мережі у міську комунальну власність. Це потрібно для оперативного реагування на всілякі надзвичайні аварійні ситуації та можливість їх вчасно ліквідовувати.



Коли ж транспортним підприємством у відповідь надсилалися звичайні відмовки, а конструктивної розмови про співпрацю з органом місцевого самоврядування не було, то Ківерцівська міська рада ухвалила рішення звернутися до суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Господарський суд Волинської області ухвалив історичне рішення – «визнати протиправною бездіяльність АТ «Українська залізниця» та передати до комунальної власності Ківерцівської міської ради об’єкти централізованої мережі водопостачання та водовідведення з обслуговуючими будівлями, що знаходяться на території міста Ківерці».Про це повідомляє Район. Ківерці з посиланням на Ківерцівську міську раду.Історія «взаємовідносин» між «Укрзалізницею» та споживачами води у Ківерцях непроста й розпочалася вона не сьогодні. Якщо у кількох словах описати, то її суть полягає в тому, що залізниця монополізувала артезіанські свердловини на питну воду у місті та приватизувала централізовану водопровідну мережу, яку будували не лише підрозділ підприємства, але й міські комунальні служби та, здебільшого, власними коштами самі мешканці міста, створивши вуличні кооперативи.А тарифи на послуги транспортне підприємство встановлювало чи не найвищі в країні. Варто зауважити, що водопровідна мережа застаріла, постійно зазнавала ушкоджень, які зазвичай ремонтувалися силами міських комунальних підприємств та місцевих жителів.Міська рада неодноразово зверталася до адміністрації АТ «Укрзалізниця», до Кабінету Міністрів щодо передачі водопровідної мережі у міську комунальну власність. Це потрібно для оперативного реагування на всілякі надзвичайні аварійні ситуації та можливість їх вчасно ліквідовувати.Коли ж транспортним підприємством у відповідь надсилалися звичайні відмовки, а конструктивної розмови про співпрацю з органом місцевого самоврядування не було, то Ківерцівська міська рада ухвалила рішення звернутися до суду.

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